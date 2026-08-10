أفشة: الشهرة والفلوس والعربيات ممكن تتغير.. لكن الأصل والتربية عمرهم ما يتغيروا

كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شخصيته وطريقة تعامله مع الجماهير والإعلام، مؤكدًا أن الشهرة والنجاح لم يغيرا من مبادئه أو تربيته التي نشأ عليها.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «أنا دايمًا بتعامل بطبيعتي وتربيتي، تربية أبويا وأمي وجدي وستي بتوع زمان، فشخصيتي وتربيتي عمرهم ما يتغيروا».

وأضاف لاعب الأهلي: «ممكن اللي يتغير إن يبقى فيه شهرة وفلوس وعربيات، لكن الأصل ما بيتغيرش، وأنا الحمد لله عندي أصول وعمري ما اتغير وهفضل دايمًا أتعامل وأتكلم بطبيعتي».

وتابع محمد مجدي أفشة: «تصريحاتي دايمًا حقيقية، ويمكن فيه ناس مبتحبش ده، لكن أنا هفضل زي ما أنا، لكن ممكن أقلل كلام وأركز في شغلي والملعب وبس».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الكروي الجديد، حيث يخوض المارد الأحمر معسكرًا حاليًا في إسبانيا، ضمن برنامجه التحضيري للموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب عدد من البطولات والمسابقات المحلية، وفي مقدمتها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.