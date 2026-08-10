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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط المتهم بالنصب على عدد من المواطنين بقنا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بقنا .


بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (أمين مخازن بإحدى الشركات "بالمعاش" – مقيم بمحافظة أسيوط ، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا)، وبمواجهته أقر بأنه فى خلال عام 2015 قام بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الألومنيوم لنقل المواد الخام لها، وفى سبيل ذلك قام بشراء عدد من سيارات النقل لإستخدامها فى العمل ، ولدى علم بعض العاملين بالشركة طلبوا منه مشاركته فى ذلك المشروع مقابل نسبة أرباح سنوية متفق عليها وإلتزامه بتوزيع الأرباح حتى عام 2022 ، حيث تعثر عن سداد الأرباح فقام ببيع السيارت المشار إليها وسداد جزء من المبلغ المالى لشركائه.. وخلال عام 2026 قام عدد من شركائه بالتقدم ببلاغات قضائية ضده تضمنت إتهامه بالنصب عليهم وصدر قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره . 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

الأجهزة الأمنية النصب قنا

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