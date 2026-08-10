قصص ملهمة.. خالد الغندور يقترح إنتاج مسلسلات درامية عن أساطير الكرة المصرية

طالب الإعلامي خالد الغندور بإنتاج أعمال درامية وسير ذاتية عن نجوم كرة القدم المصريين، واصفاً قصصهم بـ "الملهمة للأساطير".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "حلو جداً اننا نعمل سيرة ذاتية عن نجومنا واكيد كابتن الخطيب الحريف واحد منهم واتمني في كرة القدم يكون فيه عمل درامي للكابتن حسن شحاتة والكابتن جوهري واكيد طبعا النجم الكبير محمد صلاح العالمي وايضا الحضري حسام حسن و احمد حسن قصص ملهمة لأساطير".

ورأى الغندور أن تاريخ الكرة المصرية مليء بقصص نجاح تستحق أن تتحول لأعمال فنية.

وأكد أن هذه الشخصيات تمثل علامات فارقة في تاريخ الرياضة المصرية، وقصصهم قادرة على إلهام الأجيال الجديدة.