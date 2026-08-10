الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصاري لويس ومايماي إلى 12 قتيلا

أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية المصاحبة للإعصارين المداريين "لويس" و"مايماي" في الفلبين إلى 12 قتيلا.

وقال مساعد وزير مكتب الدفاع المدني الفلبيني، لورانس مينا، -حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم /الاثنين/- إن حالات الوفاة نجمت عن انهيارات أرضية وصعق بالكهرباء وانهيار صخري وغرق.

وقد أثر الإعصاران على 752 ألف شخص، كما ألحقا أضرارا بلغت قيمتها حوالي 1.12 مليار بيزو في البنية التحتية و3.53 مليون بيزو في القطاع الزراعي.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مساحات واسعة من البلاد هذا الأسبوع .. وحذرت من استمرار خطر الانهيارات الأرضية في المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين في وقت سابق اليوم، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة تسعة أخرين؛ جراء الأمطار الموسمية المصاحبة للإعصارين المداريين "لويس" و"مايماي".