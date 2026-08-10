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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم الزمالك السابق ينضم لصفوف حتا الإماراتي

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
علا محمد

أعلن طارق السيد لاعب الزمالك السابق عن انتقال سيف الجزيري مهاجم الفريق  إلى صفوف نادي حتا الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر طارق السيد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"سيف الجزيري مهاجم الزمالك السابق ينضم لصفوف حتا الإماراتي".


وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نجاح الإدارة في إنهاء التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري مقابل حصول اللاعب على باقي مستحقاته عن الموسم الماضي فقط، وبذلك استفاد الزمالك ماليًا من إنهاء التعاقد، بعدما وفر ما يزيد عن نصف مليون دولار، وهي قيمة راتب اللاعب عن الموسم الأخير في عقده مع النادي.

وأوضح المصدر أن الثنائي حسام المندوه، أمين الصندوق، وحسين السيد، عضو مجلس إدارة النادي،، لعبا دورًا بارزًا في إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ما ساهم في إغلاق الملف بشكل نهائي، وهو ما يمنح الإدارة مساحة أكبر لإعادة توجيه هذه الموارد وفقًا لاحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

طارق السيد نجم الزمالك السابق الزمالك سيف الجزيري مهاجم الفريق نادي حتا الإماراتي

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