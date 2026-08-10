الخامس.. الزمالك يطيح بشبابه خارج أسوار القلعة البيضاء| أسماء مفاجأة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق بالتراضي رغم قيده في قائمة الفريق واستمرار عقده

وغاب أحمد محمود الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن معسكر الأبيض في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار تساؤولات قبل ان يتم الكشف عن فسخ التعاقد بالتراضي.

وكان الزمالك قد أعار أحمد محمود للاتحاد السكندري في الموسم الماضي قبل أن تنتهى مدتها ويعود اللاعب من جديد لصفوف الأبيض.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن رحيل 5 من العناصر الشابة خارج صفوف القلعة البيضاء فى ميركاتو الصيف.

وأطاحت إدارة الزمالك بالخماسي أيمن أمير عبدالعزيز وأنس وائل وأحمد مجدي وعبدالرحمن كمال وأحمد محمود فى ميركاتو الصيف .

إدارة الزمالك أكدت أن قرار الإطاحة بخماسي الشباب خارج أسوار القلعة البيضاء جاء برؤية فنية بحتة من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتحديد العناصر الأجدر بمساعدة الفريق الأول في ظل محدودية المقاعد المتاحة للاعبين الشباب.

أنس وائل

أعلن اللاعب أنس وائل رحيله عن نادي الزمالك بعد 14 عامًا قضاها داخل صفوف النادي، مؤكدًا أنه تلقى إخطارًا قبل غلق باب القيد بأيام قليلة بعدم استمراره مع الفريق.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: السلام عليكم انا أنس وائل بعد 14 سنة داخل نادي الزمالك بلغوني دلوقتي قبل القيد بكام يوم إن مش هبقي معاهم وطبعا ده بعد ما شالوني من القائمة الأولى وبقيت لاعب حر من حقي أمضي في أي نادي، راحني كلموني وقالولي ده حصل بالغلط وأنت مستقبل النادي وابن النادي وروحت المعسكر ولاغيت أندية كانت بتتفاوض معايا عشان خاطر أنا زملكاوي والناس اللي تعرفني هتعرف قد ايه انا زملكاوي بس دول عصابة وانا لسه هحكي كل كبيرة وصغيرة حصلت معايا، حسبي الله ونعم الوكيل.

أحمد مجدي

كشف أحمد مجدي أحد اللاعبين الشباب بنادي الزمالك عن كواليس صادمة بشأن إبلاغه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

واستغنى الزمالك عن بعض اللاعبين الشباب بشكل مفاجئ مثل أنس وائل وأحمد مجدي.

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه على "انستجرام" بعد قرار الاستغناء عنه: "أنا أحمد مجدي، بقالي 14 سنة داخل نادي الزمالك، دخلت النادي وأنا صغير بعد ما روحت الاختبارات، وعملت أكثر من 10 اختبارات في كل مرة كنت بروح وأنا عارف إن ممكن أمشي، لكن كنت واثق في ربنا والحمد لله اتقبلت من غير أي واسطة، وطول عمري في الكورة، لا كان ليا واسطة ولا اعتمدت على أي حد غير توفيق ربنا ثم مجهودي".

وأضاف: "خلال الـ 14 سنة لعبت في كل المراحل السنية، وتشرفت بتمثيل منتخب الشباب، واتصعدت للفريق الأول مع جوزيه جوميز، لكن للأسف، قبل القيد بأيام قليلة، اتبلغت إني مش هكمل مع النادي".

وأكمل: "الموسم اللي فات فجأة اتقال لي إن عندي مشكلة صحية ومحتاج أعمل إشاعات، رغم إني عمري ما اشتكيت من أي حاجة، ولا حسيت بأي أعراض، فضلت حوالي 6 شهور بعمل فحوصات وإشاعات بسبب حاجة في الآخر طلعت مش موجودة أصلا، وضاع عليا موسم كامل كنت مستنيه عشان أثبت نفسي مع الفريق الأول".

وتابع: "في النهاية، قدمت تقرير من رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة، وهو نفس الدكتور اللي النادي طلب مني أكشف عنده، وأكد إن حالتي سليمة تمامًا، ومفيش أي مانع من ممارسة كرة القدم".

واستكمل: "ورغم كده النادي رفض أكثر من عرض جالي من وقت تصعيدي للفريق الأول، وكان دائمًا الرد إن إنت ابن النادي ومستقبل النادي".

وأشار:"وطول فترة الإجازة كنت بتواصل مع النادي عشان أعرف موقفي، ولو مفيش نصيب كنت أشوف مستقبلي في مكان تاني قبل ما الأندية تقفل قوائمها، لكن في كل مرة كان الرد إني مستمر مع الفريق، ورفضت كل العروض التي أتت لي".

وأوضح: "طول عمري ما اشتكيت من أي حاجة، ولا اتكلمت عن الفلوس، رغم إن كان بيعدي شهر أقبض وعشرة لا، وكانت والدتي هي اللي بتصرف عليا لحد دلوقتي".

وأتم: اللي مزعلني مش قرار الرحيل لأن دي سنة الحياة في كرة القدم لكن اللي وجعني هي الطريقة والتوقيت، بعد 14 سنة من الانتماء والإخلاص للنادي.. حسبي الله ونعم الوكيل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفترة إلى تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً، والوقوف على المستوى الفني للعناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الموسم.