قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخامس.. الزمالك يطيح بشبابه خارج أسوار القلعة البيضاء| أسماء مفاجأة

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق بالتراضي رغم قيده في قائمة الفريق واستمرار عقده 

وغاب أحمد محمود الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن معسكر الأبيض في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار تساؤولات قبل ان يتم الكشف عن فسخ التعاقد بالتراضي.

وكان الزمالك قد أعار أحمد محمود للاتحاد السكندري في الموسم الماضي قبل أن تنتهى مدتها ويعود اللاعب من جديد لصفوف الأبيض.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن رحيل 5 من العناصر الشابة خارج صفوف القلعة البيضاء فى ميركاتو الصيف.

وأطاحت إدارة الزمالك بالخماسي أيمن أمير عبدالعزيز وأنس وائل وأحمد مجدي وعبدالرحمن كمال وأحمد محمود فى ميركاتو الصيف .

إدارة الزمالك أكدت أن قرار الإطاحة بخماسي الشباب خارج أسوار القلعة البيضاء جاء برؤية فنية بحتة من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتحديد العناصر الأجدر بمساعدة الفريق الأول في ظل محدودية المقاعد المتاحة للاعبين الشباب.

 

أنس وائل

أعلن اللاعب أنس وائل رحيله عن نادي الزمالك بعد 14 عامًا قضاها داخل صفوف النادي، مؤكدًا أنه تلقى إخطارًا قبل غلق باب القيد بأيام قليلة بعدم استمراره مع الفريق.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: السلام عليكم انا أنس وائل بعد 14 سنة داخل نادي الزمالك بلغوني دلوقتي قبل القيد بكام يوم إن مش هبقي معاهم وطبعا ده بعد ما شالوني من القائمة الأولى وبقيت لاعب حر من حقي أمضي في أي نادي، راحني كلموني وقالولي ده حصل بالغلط وأنت مستقبل النادي وابن النادي وروحت المعسكر ولاغيت أندية كانت بتتفاوض معايا عشان خاطر أنا زملكاوي والناس اللي تعرفني هتعرف قد ايه انا زملكاوي بس دول عصابة وانا لسه هحكي كل كبيرة وصغيرة حصلت معايا، حسبي الله ونعم الوكيل.

أحمد مجدي

كشف أحمد مجدي أحد اللاعبين الشباب بنادي الزمالك عن كواليس صادمة بشأن إبلاغه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

واستغنى الزمالك عن بعض اللاعبين الشباب بشكل مفاجئ مثل أنس وائل وأحمد مجدي.

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه على "انستجرام" بعد قرار الاستغناء عنه: "أنا أحمد مجدي، بقالي 14 سنة داخل نادي الزمالك، دخلت النادي وأنا صغير بعد ما روحت الاختبارات، وعملت أكثر من 10 اختبارات في كل مرة كنت بروح وأنا عارف إن ممكن أمشي، لكن كنت واثق في ربنا والحمد لله اتقبلت من غير أي واسطة، وطول عمري في الكورة، لا كان ليا واسطة ولا اعتمدت على أي حد غير توفيق ربنا ثم مجهودي".

وأضاف: "خلال الـ 14 سنة لعبت في كل المراحل السنية، وتشرفت بتمثيل منتخب الشباب، واتصعدت للفريق الأول مع جوزيه جوميز، لكن للأسف، قبل القيد بأيام قليلة، اتبلغت إني مش هكمل مع النادي".

وأكمل: "الموسم اللي فات فجأة اتقال لي إن عندي مشكلة صحية ومحتاج أعمل إشاعات، رغم إني عمري ما اشتكيت من أي حاجة، ولا حسيت بأي أعراض، فضلت حوالي 6 شهور بعمل فحوصات وإشاعات بسبب حاجة في الآخر طلعت مش موجودة أصلا، وضاع عليا موسم كامل كنت مستنيه عشان أثبت نفسي مع الفريق الأول".

وتابع: "في النهاية، قدمت تقرير من رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة، وهو نفس الدكتور اللي النادي طلب مني أكشف عنده، وأكد إن حالتي سليمة تمامًا، ومفيش أي مانع من ممارسة كرة القدم".

واستكمل: "ورغم كده النادي رفض أكثر من عرض جالي من وقت تصعيدي للفريق الأول، وكان دائمًا الرد إن إنت ابن النادي ومستقبل النادي".

وأشار:"وطول فترة الإجازة كنت بتواصل مع النادي عشان أعرف موقفي، ولو مفيش نصيب كنت أشوف مستقبلي في مكان تاني قبل ما الأندية تقفل قوائمها، لكن في كل مرة كان الرد إني مستمر مع الفريق، ورفضت كل العروض التي أتت لي".

وأوضح: "طول عمري ما اشتكيت من أي حاجة، ولا اتكلمت عن الفلوس، رغم إن كان بيعدي شهر أقبض وعشرة لا، وكانت والدتي هي اللي بتصرف عليا لحد دلوقتي".

وأتم: اللي مزعلني مش قرار الرحيل لأن دي سنة الحياة في كرة القدم لكن اللي وجعني هي الطريقة والتوقيت، بعد 14 سنة من الانتماء والإخلاص للنادي.. حسبي الله ونعم الوكيل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفترة إلى تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً، والوقوف على المستوى الفني للعناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الموسم.

أحمد محمود الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

مياه بني سويف

بني سويف .. انقطاع المياه عن مجلس قروى الحمام غدا

تعليم دمياط

دمياط اليوم.. تعويم سفينة وإصابة موظفة بإحدى الشركات وندوة عن الوعي السكاني

قوافل طبية

موجز اخبار الوادي الجديد| قوافل «100 يوم صحة» تجوب المراكز.. وتحرير 51 محضرًا خلال 20 حملة رقابية

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد