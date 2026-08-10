لقطات من تدريبات معسكر الزمالك استعداداً للموسم الجديد..شاهد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2026.

ونشر الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مجموعة من اللقطات خلال تدريبات الفريق،عبر حساب علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.



ويسعى الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفترة إلى تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً، والوقوف على المستوى الفني للعناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الموسم.