حقيقة بناء الزمالك للاستاد في مشروع الفرع الجديد للنادي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة بناء نادي الزمالك استاد في مشروع فرع النادي الجديد.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية : قابلت المهندس المسؤول عن إنشاء فرع النادي الجديد للزمالك وأكد أنه سيكون فرع مميز

وعن الاستاد الجديد للزمالك قال شوبير: المهندس أكد عدم وجود أي حديث خاص بإنشاء استاد للزمالك في الوقت الحالي.

تسلمت لجنة من نادي الزمالك، الثلاثاء الماضي، أرض النادي الجديدة في حدائق أكتوبر، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع إنشاء فرع النادي الجديد.

وضمت لجنة الاستلام من جانب نادي الزمالك كل من، اللواء حسن موسى المدير التنفيذي، والأستاذ محمد عناني رئيس القطاع القانوني، والمهندس علي بدر رئيس الإدارة الهندسية، واللواء سامي السبكي مدير الأمن، والأستاذ سيد مصطفى مدير الشؤون القانونية، والأستاذ عدلي مجاهد مدير إدارة المتابعة، والمهندس مجدي ميشيل المشرف على الإدارة الهندسية.

وتمت إجراءات التسليم بمعرفة المهندس ياسر عبد الحليم علي ، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع فرع النادي الجديد بحدائق أكتوبر، في إطار سعي مجلس إدارة الزمالك للالتزام بالجدول الزمني المحدد، وفق الضوابط والأسس التي أقرتها وزارتا الإسكان والشباب والرياضة.