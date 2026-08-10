مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا حول مستقبل خوان بيزيرا مع الزمالك

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي تساؤلًا بشأن مستقبل خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، في ظل موقف اللاعب ورفضه العودة إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

خزان بيزيرا

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كزملكاوي.. هل توافق على بيع خوان بيزيرا والاستفادة بمبلغ كبير أم محاولة استمراره مع الفريق بعد رفضه العودة؟».

ويأتي ذلك وسط حالة من الجدل حول مصير اللاعب مع الزمالك، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية رحيله والاستفادة ماليًا من انتقاله، مقابل محاولة الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.