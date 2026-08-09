تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

كشف مسرب جديد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن صور لملحقات حماية لكاميرا هاتف آيفون Ultra القابل للطي المرتقب، تشير إلى أن الجهاز سيتوفر بلونين هما الفضي والأزرق الداكن، وذلك قبل شهر من الإعلان الرسمي المتوقع، وفقًا لما ذكرته مجلة "9to5Mac" المتخصصة.

مصدر التسريبات وطبيعتها

أوضحت المجلة أن المُسرب Sonny Dickson نشر اليوم صورًا لواقيين لكاميرا باللونين الفضي والأزرق الداكن، وهي ملحقات من إنتاج شركات خارجية تعتمد على تسريبات من سلسلة التوريد.

وأشارت المجلة إلى أن ديكسون لديه سجل حافل في تسريبات الملحقات المشابهة، مما يمنح التسريبات درجة من المصداقية.

تطور من التسريبات السابقة

ذكر التقرير أن تسريبات سابقة في فبراير الماضي كانت قد رجحت أن يتوفر آيفون Ultra بلون "رمادي غامق أو أسود" و"أبيض أو فضي فاتح".

لكن مع التسريب الحالي، يبدو أن آبل استقرت على اللون الأزرق الداكن بدلاً من الرمادي الداكن للهاتف القابل للطي، مما يمثل تحولاً في خيارات الألوان المتوقعة للجهاز.

ألوان iPhone 18 Pro المنتظرة

أشارت المجلة إلى أن هاتف iPhone 18 Pro المرتقب أيضًا، والذي سيُكشف عنه في نفس الحدث الشهر المقبل، تشير الشائعات إلى أنه سيأتي بألوان جديدة متعددة، منها "الكرز الداكن" و"الأزرق الفاتح" بالإضافة إلى الفضي.

كما كانت هناك تسريبات عن لون أسود، لكن تقريرًا أحدث ذكر أن آبل قد تكون ألغت هذا الخيار.