كافيار تكشف عن التصميم الكامل لـ آيفون 18 ألترا.. هل هذا iPhone Fold المنتظر؟

تتزايد التكهنات حول استعداد شركة آبل Apple، لدخول سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام، إلا أن الشركة لم تعلن رسميا حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن هذا المنتج.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه آبل الصمت، يبدو أن شركة كافيار Caviar المتخصصة في تخصيص الهواتف الفاخرة قد استبقت الإعلان، بعدما نشرت ما وصفته بأنه نظرة حصرية من داخل الشركة إلى أول هاتف آيفون قابل للطي.

وتطلق كافيار على الجهاز اسم آيفون 18 ألترا، ونشرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الصور والتصاميم التفصيلية، إلى جانب مواصفات مزعومة وصفحة مخصصة للطلب المسبق.

وبحسب القائمة المنشورة، من المنتظر أن تكشف آبل عن أول آيفون قابل للطي في 9 سبتمبر، إلا أن الشركة الأمريكية لم تؤكد حتى الآن وجود الجهاز أو موعد الإعلان عنه.

وفي المقابل، بدأت كافيار بالفعل في قبول دفعات مقدمة للحصول على نسخ مخصصة من الهاتف، مع وعود بمنح العملاء أولوية في التسليم، وأرقام تسلسلية محدودة الإصدار، إلى جانب إكسسوارات فاخرة.

آيفون 18 ألترا

تصميم نحيف وتشطيبات فاخرة

تقدم الصور التي نشرتها كافيار نظرة تفصيلية إلى الشكل المحتمل لأول هاتف آيفون قابل للطي، إذا كانت هذه التصاميم قريبة من المنتج النهائي.

وتظهر إحدى الصور هاتفا فائق النحافة من الجانب، إذ يبدو أن سمكه عند طيه أقل من العديد من الهواتف القابلة للطي الموجودة حاليا في الأسواق.

ويظهر في الجزء العلوي منه نظام كاميرات كبير، بينما يعتمد الإطار الخارجي على الحواف المسطحة التي أصبحت من السمات المميزة لتصميمات آيفون الحديثة.

كما تستعرض صورة ترويجية أخرى ثلاثة إصدارات مختلفة من الهاتف بتشطيبات فاخرة، ويأتي أحدها بظهر من الجلد العنابي مع تفاصيل ذهبية، بينما يجمع إصدار ثان بين الجلد الأسود وإطار معدني داكن، في حين يتميز الإصدار الثالث بسطح أسود رخامي محاط بتفاصيل ذهبية.

وتحتفظ الإصدارات الثلاثة بتصميم موحد يضم كاميرتين خلفيتين مرتبتين رأسيا، إلى جانب شاشة خارجية مستطيلة.

وفي صورة أخرى، يظهر الهاتف في وضع الطي الجزئي، مع غطاء خلفي من الجلد الأسود ذي الملمس الواضح، وإطار ذهبي مزخرف يحيط بمنطقة الكاميرات والجزء الخلفي. كما يظهر شعار آبل باللون الذهبي في منتصف الظهر، ليمنح الهاتف مظهرا مستوحى من الساعات الفاخرة.

أما الشاشة الخارجية، فتبدو طويلة وضيقة، على غرار الشاشات الخارجية المستخدمة في بعض الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الكتابي.

آيفون 18 ألترا

شاشة كبيرة وبطارية ضخمة

وفقا للمواصفات التي نشرتها كافيار، سيأتي الهاتف بشاشة خارجية قياس 5.3 بوصة مخصصة للتفاعلات السريعة، إلى جانب شاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO OLED بقياس 7.8 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وتزعم الشركة أن آبل ستعتمد على مفصلة متطورة مصنوعة من المعدن السائل، إلى جانب زجاج مرن، بهدف تقليل ظهور التجعد في منتصف الشاشة عند فتح الهاتف.

كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الجهاز سيأتي بهيكل من التيتانيوم، بسمك يبلغ نحو 4.5 ملم عند فتحه وحوالي 9 ملم عند طيه، وهو ما سيجعله، إذا صحت هذه الأرقام، واحدا من أنحف الهواتف القابلة للطي على الإطلاق.

آيفون 18 ألترا

شريحة A20 Pro وذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت

على صعيد الأداء، تدعي كافيار أن الهاتف سيعمل بواسطة شريحة A20 Pro المرتقبة من Apple، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وبحسب القائمة، ستتيح هذه المواصفات تشغيل مزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Apple Intelligence، فضلا عن إمكانات متقدمة لتعدد المهام تشبه ما توفره أجهزة آيباد.

كاميرات بدقة 48 ميجابكسل

لم تكن الكاميرات بعيدة عن التسريبات الطموحة، إذ تشير مواصفات كافيار إلى نظام كاميرات خلفية مزدوجة، بدقة 48 ميجابكسل لكل كاميرا، مع دعم التقاط الصور ومقاطع الفيديو المكانية.

كما تزعم الشركة أن الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مخفية أسفل الشاشة، بما يسمح بالحصول على شاشة قابلة للطي دون فتحة كاميرا ظاهرة أو نتوء.

بطارية بسعة 5800 مللي أمبير

وتتضمن التسريبات أيضا ادعاء لافتا يتعلق بالبطارية، إذ تقول كافيار إن آبل تمكنت من دمج بطارية ضخمة بسعة 5800 مللي أمبير داخل الهيكل فائق النحافة.

وتصف الشركة هذه البطارية بأنها الأطول عمرا في تاريخ هواتف آيفون، إلا أن هذا الادعاء، مثل بقية المواصفات، لم تؤكده آبل.

لا تأكيد رسمي من آبل حتى الآن

ورغم التفاصيل الكثيرة التي نشرتها كافيار، بما في ذلك التصميمات والمواصفات وموعد الكشف المزعوم، فإن جميع هذه المعلومات تظل غير مؤكدة رسميا من آبل.

وتشتهر كافيار بتقديم نسخ فائقة الفخامة من الهواتف الرائدة الموجودة بالفعل في الأسواق، مع استخدام مواد وتصميمات مخصصة، ولذلك ينبغي التعامل مع المعلومات المنشورة على موقعها باعتبارها تسريبات أو تكهنات وليست إعلانا رسميا من آبل.

ومع ذلك، فإن نشر هذه التصميمات التفصيلية وصفحة الطلب المسبق يضيف مزيدا من الزخم إلى الشائعات المتداولة منذ فترة حول دخول آبل المرتقب إلى سوق الهواتف القابلة للطي، وربما ظهور أول هاتف آيفون قابل للطي خلال شهر سبتمبر المقبل، إذا صحت هذه التسريبات.