إصابة 19 سيدة في حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس/أبو زعبل

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الحالة الصحية للمصابات إثر حادث انقلاب سيارة بطريق بلبيس/أبو زعبل.

وذلك من الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مشددًا على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للمصابات، حتى تماثلهن للشفاء العاجل.

وجّه محافظ الشرقية برفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، والتعامل الفوري مع الحالات المصابة، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة للحالات الصحية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه فور تلقي إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية المنير بمركز بلبيس، وعلى الفور تم التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابات إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم نقل ١١ مصابة إلى مستشفى مشتول المركزي، و ٨ مصابات إلى مستشفى الزوامل، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وإصابات بالرأس.

أكد وكيل الوزارة خروج ١٧ مصابة من المستشفيات بعد تحسن حالتهن الصحية، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لهما وفقًا لحالتهما الصحية.