كيف تعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك في مصر عبر تطبيق My NTRA؟

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين وسيلة سهلة للاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، وذلك من خلال خدمة «أرقامي» المتوافرة عبر تطبيق «My NTRA»، والتي تعتمد على الرقم القومي لإظهار الخطوط المسجلة باسم المستخدم، في خطوة تستهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية والحد من إساءة استخدام خطوط الهاتف.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الجهاز لتمكين المواطنين من متابعة بياناتهم المسجلة لدى شركات الاتصالات، والتأكد من عدم وجود أي خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم، بما يسهم في تعزيز حماية الهوية الرقمية ورفع مستوى الأمان للمستخدمين.

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ما خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمة «أرقامي» تتيح للمستخدم التعرف على جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، وذلك باستخدام الرقم القومي من خلال تطبيق «My NTRA»، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو مقر تابع لشركات الاتصالات.

وتهدف الخدمة إلى منح المواطنين وسيلة سريعة وآمنة لمراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، بما يساعدهم على اكتشاف أي خط قد يكون مسجلًا دون علمهم واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

خطوات معرفة خطوط المحمول المسجلة باسمك

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات الاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة بالرقم القومي عبر تطبيق «My NTRA»، والتي جاءت على النحو الآتي:

تحميل تطبيق «My NTRA» من متجري App Store أو Google Play.

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الأساسية، وتشمل رقم الهاتف المحمول والرقم القومي والبريد الإلكتروني.

إنشاء كلمة مرور للحساب.

استكمال عملية التحقق من خلال رمز OTP المرسل في رسالة نصية.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

الدخول إلى قسم «خدمات الأفراد».

اختيار خدمة «أرقامي».

إدخال الرقم القومي للاطلاع على خطوط المحمول المسجلة باسم المستخدم لدى شركات الاتصالات.

ماذا تفعل إذا وجدت خطًا مسجلًا باسمك دون علمك؟

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال اكتشاف وجود خط هاتف محمول مسجل باسم المواطن دون علمه أو دون أن يكون في حيازته، يمكنه التوجه إلى إحدى نقاط البيع التابعة لشركة الاتصالات، وتقديم طلب رسمي يفيد بعدم حيازته لهذا الخط مع المطالبة بإلغائه.

ويتطلب هذا الإجراء تقديم مستند لإثبات الشخصية، إلى جانب استيفاء استمارة رسمية يوقع عليها كل من العميل والموظف المختص، على أن تكون مختومة من نقطة البيع، مع حصول المواطن على نسخة منها لإثبات تقديم طلب إلغاء الخط.

هل تتحمل المسؤولية القانونية عن أي خط مسجل باسمك؟

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي استخدام غير مشروع لهذا الخط.

وأشار إلى أن تحديد المسؤولية القانونية يتم وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، ولا يعتمد على مجرد تسجيل الخط بصورة شكلية باسم أحد الأشخاص.

لماذا لا يظهر رقم الهاتف كاملًا في خدمة «أرقامي»؟

أكد الجهاز أن عدم إظهار رقم الهاتف المحمول كاملًا ضمن نتائج الاستعلام عبر خدمة «أرقامي» هو إجراء مقصود يهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين، ومنع إساءة استخدام البيانات الشخصية أو تداولها بصورة غير مشروعة.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة لحماية بيانات العملاء وتعزيز أمن المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

اعتماد التحقق البيومتري عبر التطبيق

في إطار تطوير خدماته الرقمية وتعزيز حماية الهوية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتماد تقنية التحقق البيومتري باعتبارها وسيلة أكثر دقة للتحقق من هوية المستخدم أثناء تنفيذ عملية الاستعلام.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الخاصية سيتم إتاحتها عبر تطبيق «My NTRA» خلال الأسابيع المقبلة، بما يعزز مستوى الأمان عند استخدام الخدمة.

متى يجب مراجعة الخطوط المسجلة باسمك؟

دعا الجهاز المواطنين إلى مراجعة خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم بصورة دورية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خطوط غير معروفة أو لم يسبق لهم التعاقد عليها.

كما أوضح أنه يمكن للمواطن تقديم شكوى رسمية إذا اكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه دون حيازته، ليتولى الجهاز فحص الشكوى والتحقق من مدى التزام شركة الاتصالات بالضوابط التنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفة.

قنوات تقديم شكاوى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة وسائل يمكن للمواطنين من خلالها تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخطوط الهاتف المحمول والخدمات المقدمة، وتشمل الوسائل الآتية:

الرقم الموحد 155.

تطبيق «My NTRA».

الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

البريد الإلكتروني: [email protected] .

ويؤكد الجهاز أهمية متابعة المواطنين لبيانات خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم بصورة منتظمة، خاصة عند الشك في وجود خطوط لم يسبق لهم التعاقد عليها، لما لذلك من دور في الحفاظ على البيانات الشخصية والحقوق القانونية، إلى جانب سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة لضمان اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.