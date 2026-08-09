قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيف تعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك في مصر عبر تطبيق My NTRA؟

كيف تعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك في مصر عبر تطبيق My NTRA؟
كيف تعرف خطوط المحمول المسجلة باسمك في مصر عبر تطبيق My NTRA؟
عبد الفتاح تركي

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين وسيلة سهلة للاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، وذلك من خلال خدمة «أرقامي» المتوافرة عبر تطبيق «My NTRA»، والتي تعتمد على الرقم القومي لإظهار الخطوط المسجلة باسم المستخدم، في خطوة تستهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية والحد من إساءة استخدام خطوط الهاتف.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الجهاز لتمكين المواطنين من متابعة بياناتهم المسجلة لدى شركات الاتصالات، والتأكد من عدم وجود أي خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم، بما يسهم في تعزيز حماية الهوية الرقمية ورفع مستوى الأمان للمستخدمين.

واقرأ أيضًا:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

ما خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمة «أرقامي» تتيح للمستخدم التعرف على جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، وذلك باستخدام الرقم القومي من خلال تطبيق «My NTRA»، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو مقر تابع لشركات الاتصالات.

وتهدف الخدمة إلى منح المواطنين وسيلة سريعة وآمنة لمراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم، بما يساعدهم على اكتشاف أي خط قد يكون مسجلًا دون علمهم واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

خطوات معرفة خطوط المحمول المسجلة باسمك

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات الاستعلام عن خطوط الهاتف المحمول المسجلة بالرقم القومي عبر تطبيق «My NTRA»، والتي جاءت على النحو الآتي:

  • تحميل تطبيق «My NTRA» من متجري App Store أو Google Play.
  • إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الأساسية، وتشمل رقم الهاتف المحمول والرقم القومي والبريد الإلكتروني.
  • إنشاء كلمة مرور للحساب.
  • استكمال عملية التحقق من خلال رمز OTP المرسل في رسالة نصية.
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • الدخول إلى قسم «خدمات الأفراد».
  • اختيار خدمة «أرقامي».
  • إدخال الرقم القومي للاطلاع على خطوط المحمول المسجلة باسم المستخدم لدى شركات الاتصالات.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر

ماذا تفعل إذا وجدت خطًا مسجلًا باسمك دون علمك؟

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال اكتشاف وجود خط هاتف محمول مسجل باسم المواطن دون علمه أو دون أن يكون في حيازته، يمكنه التوجه إلى إحدى نقاط البيع التابعة لشركة الاتصالات، وتقديم طلب رسمي يفيد بعدم حيازته لهذا الخط مع المطالبة بإلغائه.

ويتطلب هذا الإجراء تقديم مستند لإثبات الشخصية، إلى جانب استيفاء استمارة رسمية يوقع عليها كل من العميل والموظف المختص، على أن تكون مختومة من نقطة البيع، مع حصول المواطن على نسخة منها لإثبات تقديم طلب إلغاء الخط.

هل تتحمل المسؤولية القانونية عن أي خط مسجل باسمك؟

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي استخدام غير مشروع لهذا الخط.

وأشار إلى أن تحديد المسؤولية القانونية يتم وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، ولا يعتمد على مجرد تسجيل الخط بصورة شكلية باسم أحد الأشخاص.

لماذا لا يظهر رقم الهاتف كاملًا في خدمة «أرقامي»؟

أكد الجهاز أن عدم إظهار رقم الهاتف المحمول كاملًا ضمن نتائج الاستعلام عبر خدمة «أرقامي» هو إجراء مقصود يهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين، ومنع إساءة استخدام البيانات الشخصية أو تداولها بصورة غير مشروعة.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة لحماية بيانات العملاء وتعزيز أمن المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

اعتماد التحقق البيومتري عبر التطبيق

في إطار تطوير خدماته الرقمية وتعزيز حماية الهوية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتماد تقنية التحقق البيومتري باعتبارها وسيلة أكثر دقة للتحقق من هوية المستخدم أثناء تنفيذ عملية الاستعلام.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الخاصية سيتم إتاحتها عبر تطبيق «My NTRA» خلال الأسابيع المقبلة، بما يعزز مستوى الأمان عند استخدام الخدمة.

اسعار باقات النت والارضي الجديدة

متى يجب مراجعة الخطوط المسجلة باسمك؟

دعا الجهاز المواطنين إلى مراجعة خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم بصورة دورية، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خطوط غير معروفة أو لم يسبق لهم التعاقد عليها.

كما أوضح أنه يمكن للمواطن تقديم شكوى رسمية إذا اكتشف وجود خط محمول مسجل باسمه دون حيازته، ليتولى الجهاز فحص الشكوى والتحقق من مدى التزام شركة الاتصالات بالضوابط التنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفة.

قنوات تقديم شكاوى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة وسائل يمكن للمواطنين من خلالها تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بخطوط الهاتف المحمول والخدمات المقدمة، وتشمل الوسائل الآتية:

  • الرقم الموحد 155.
  • تطبيق «My NTRA».
  • الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • البريد الإلكتروني: [email protected].

ويؤكد الجهاز أهمية متابعة المواطنين لبيانات خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم بصورة منتظمة، خاصة عند الشك في وجود خطوط لم يسبق لهم التعاقد عليها، لما لذلك من دور في الحفاظ على البيانات الشخصية والحقوق القانونية، إلى جانب سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة لضمان اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

كيف أعرف الخطوط المسجلة باسمي معرفة الخطوط المسجلة باسمي الاستعلام عن خطوط المحمول بالرقم القومي خدمة أرقامي تطبيق MY NTRA الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوط المحمول المسجلة باسمي الاستعلام عن الخطوط بالرقم القومي إلغاء خط مسجل باسمي خط محمول مسجل دون علمي شكاوى تنظيم الاتصالات الرقم 155 التحقق البيومتري حماية بيانات الهاتف المحمول خدمات تنظيم الاتصالات معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمي الاستعلام عن خطوط شركات الاتصالات My NTRA مصر خدمات الأفراد My NTRA تنظيم الاتصالات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد