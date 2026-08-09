أحمد موسى عن تصريحات نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية في عهد رئيس وزراء الإحتلال

حذر الإعلامي أحمد موسى ، من تداعيات التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها تحمل مؤشرات مقلقة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفض نتنياهو المتكرر لإقامة دولة فلسطينية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «يبدو أن القادم مش حاجة نتمناها، ولا حاجة كنا نتمناها جميعًا، لأن تصريحات نتنياهو النهاردة هي الأخطر».

التصريح الأول لنتنياهو

وأضاف: «التصريح الأول لنتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية طالما أنا رئيس وزراء، لا في الضفة ولا في غزة».

وأشار إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا على نتنياهو، قائلًا: «الكلام ده جديد؟ لا، مش جديد. الكلام ده قاله مع أول حكومة شكلها سنة 1996، بعد اغتيال إسحاق رابين سنة 1995».

وتابع: «من سنة 1996، نتنياهو كان بيقول إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، والنهاردة بيكرر نفس الكلام».

استعداد إسرائيل لانتخابات مقبلة

وأوضح موسى ، أن التصريحات تأتي بالتزامن مع استعداد إسرائيل لانتخابات مقبلة، قائلًا: «دلوقتي بيعمل انتخابات تاني، الانتخابات اللي هتبقى في أكتوبر، يوم 27 أكتوبر اللي جاي».

وأضاف: «وبيكرر نفس الرسالة: لن تكون هناك دولة فلسطينية طالما أنا رئيس الحكومة، لا في الضفة الغربية ولا في غزة».

واعتبر أحمد موسى أن هذا التصريح يمثل، بحسب وصفه، «أول مسمار» في سلسلة من المواقف التي يرى أنها تستهدف مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية.



