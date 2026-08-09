المصري يعلن خوض وديتين في معسكر المغرب استعدادًا للموسم الجديد

أعلن النادي المصري البورسعيدي خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة مراكش المغربية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027.

ويستهل المصري مبارياته الودية بمواجهة نهضة الزمامرة، يوم الأربعاء 12 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مراكش.

ويختتم الفريق ودياته بمواجهة الكوكب المراكشي، يوم الجمعة، في الثامنة مساءً أيضًا، على الملعب ذاته.

ويأتي معسكر المغرب ضمن استعدادات المصري للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن يفتتح المصري مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة سموحة يوم 22 أغسطس المقبل.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، خلف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع، كما توج الفريق بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.