6 أجانب في صفوف المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد

يضم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي 6 لاعبين أجانب، من جنسيات عربية مختلفة، ضمن قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي الجزائر في صدارة جنسيات محترفي المصري بوجود 3 لاعبين، وهم عبد الرحيم دغموم، ومنذر طمين، وخير الدين طوال، فيما يضم الفريق لاعبًا مغربيًا هو عبد الله الزياني.

كما تضم قائمة المصري الثنائي الفلسطيني عميد صوافطة ومصطفى زيدان، ليصل إجمالي اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق إلى 6 لاعبين.

وتعول جماهير المصري على العناصر الأجنبية في دعم الفريق والمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد، خاصة مع سعي النادي البورسعيدي لتكوين قائمة قوية قادرة على تحقيق طموحات جماهيره.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:-

الجزائري عبد الرحيم دغموم

الجزائري منذر طمين

الجزائري خير الدين طوال

المغربي عبد الله الزياني

الفلسطـيني عميد صوافطة

الفلسطيني مصطفى زيدان