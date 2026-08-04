اتحاد العاصمة يفاوض المصري لضم صلاح محسن بعرض رسمي قيمته 600 ألف دولار

دخل نادي اتحاد العاصمة الجزائري في مفاوضات جادة مع النادي المصري البورسعيدي من أجل التعاقد مع المهاجم صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 600 ألف دولار.

ويسعى النادي الجزائري إلى تعزيز صفوفه بعناصر هجومية مميزة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، حيث وضع صلاح محسن على رأس أولوياته خلال الميركاتو الصيفي، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع المصري.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي المصري موقفها من العرض خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين، بينما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة.