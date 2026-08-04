نشرة المرأة والمنوعات | فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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