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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

منها تساقط الشعر والدوخة.. أطباء يوضحون العلامات الصامتة لنقص الحديد عند النساء

نقص الحديد
نقص الحديد
أسماء عبد الحفيظ

يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين النساء، خاصة خلال سنوات الإنجاب، إذ تزداد احتمالات الإصابة به بسبب الدورة الشهرية، والحمل، والرضاعة، أو اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية. ويحذر الأطباء من أن نقص الحديد قد يبدأ بأعراض خفية أو "صامتة" تتطور تدريجيًا، لذلك قد لا تنتبه إليها الكثير من النساء إلا بعد الإصابة بفقر الدم.

ويؤكد الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد،  أن التشخيص المبكر لنقص الحديد يساعد على تجنب المضاعفات، ويمنع تطور الحالة إلى أنيميا تؤثر في نشاط الجسم وصحة القلب والدماغ.

لماذا النساء أكثر عرضة لنقص الحديد؟

يوضح الأطباء أن جسم المرأة يفقد كمية من الحديد مع كل دورة شهرية، كما تزداد احتياجاته خلال الحمل والرضاعة لتلبية احتياجات الأم والجنين. وقد يؤدي النظام الغذائي غير المتوازن أو بعض أمراض الجهاز الهضمي التي تقلل امتصاص الحديد إلى زيادة خطر الإصابة بنقصه.

علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر المنتشر من العلامات المبكرة لنقص الحديد، إذ يحتاج بصيل الشعر إلى كمية كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية للنمو بشكل طبيعي، وعندما ينخفض مخزون الحديد تبدأ البصيلات في الضعف، ما يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر.

الدوخة والصداع

إذا كنت تشعرين بالدوخة أو الصداع المتكرر دون سبب واضح، فقد يكون نقص الحديد أحد الأسباب، نتيجة انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ.

الإرهاق المستمر

الإحساس بالتعب والإجهاد حتى بعد النوم لساعات كافية من أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، ويحدث بسبب انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم.

شحوب البشرة

قد تلاحظ المرأة أن لون بشرتها أصبح باهتًا أو شاحبًا، خاصة في الوجه وداخل الجفون، وهي علامة ترتبط بانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم.

ضيق التنفس وسرعة ضربات القلب

قد يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بضيق في التنفس أو زيادة معدل ضربات القلب عند بذل مجهود بسيط، لأن القلب يعمل بشكل أكبر لتعويض نقص الأكسجين.

برودة اليدين والقدمين

يعاني بعض المصابين من الشعور المستمر ببرودة الأطراف، حتى في درجات الحرارة المعتدلة.

هشاشة الأظافر

قد تصبح الأظافر ضعيفة وسهلة الكسر، وفي بعض الحالات تتخذ شكلًا مقعرًا يشبه الملعقة، وهي من العلامات التي قد تشير إلى نقص الحديد لفترة طويلة.

تشقق زوايا الفم

قد تظهر تشققات مؤلمة في جانبي الفم مع التهاب اللسان أو الإحساس بالحرقان، وهي أعراض قد ترتبط بنقص الحديد وبعض الفيتامينات.

ضعف التركيز

يمكن أن يؤثر نقص الحديد في وظائف المخ، ما يؤدي إلى ضعف التركيز، وصعوبة التذكر، والشعور بعدم القدرة على إنجاز المهام اليومية.

اشتهاء الثلج أو مواد غير غذائية

يشير الأطباء إلى أن الرغبة الشديدة في مضغ الثلج أو تناول الطين أو النشا قد تكون علامة غير معتادة على نقص الحديد، وتعرف طبيًا باسم "البيكا".

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بزيارة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مصحوبة بتعب شديد أو غزارة في الدورة الشهرية أو تساقط شعر ملحوظ، إذ قد يطلب إجراء تحليل صورة دم كاملة (CBC)، وتحليل مخزون الحديد (Ferritin)، ونسبة الحديد في الدم، لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب.

كيف يمكن الوقاية من نقص الحديد؟

للوقاية من نقص الحديد، ينصح الأطباء بتناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم الحمراء، والكبدة، والدواجن، والأسماك، والعدس، والفاصوليا، والسبانخ، مع تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة والفلفل الملون لتحسين امتصاص الحديد، مع تجنب شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات لأنها تقلل امتصاصه.

علامات نقص الحديد علامات نقص الحديد لدى النساء علامات نقص الحديد للسيدات التعب شعوب الوجه

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