قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق
برلماني: الرئيس السيسي يقود التعامل مع حادث دمياط بحكمة لحماية الأمن القومي
من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة
اكتمال صفوف بيراميدز في معسكر تركيا بانضمام الدوليين
اللقطات الأولي للحظة انهيار منزل 4 طوابق بزفتي وقرار عاجل من محافظ الغربية
رياضية فاخرة.. المواصفات الكاملة لـ بنتلي بنتياجا EWB Azure| صور
بعد تقديم تظلم بطاقة التموين.. كيف تعرف نتيجة طلبك؟
انهيار منزل 4 طوابق بشارع فلسطين في زفتي.. و الأمن يبحث عن مصابين
أمريكا وإسرائيل تعتزمان ​شن ​حملة على أهداف ‌منشآت الطاقة في ​إيران
لماذا أمر الرسول بغلق الشبابيك في الليل وخاصة عند النوم؟.. لـ5 أسباب
الأمن يكشف حقيقة مشاجرة متداولة بمصر الجديدة..ويؤكد: لا أسلحة أو ألعاب
ثابت بدون تغيير.. تفاصيل سعر عيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. امنح نفسك فرصة للراحة

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. امنح نفسك فرصة للراحة واستعادة نشاطك
برج العذراء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. امنح نفسك فرصة للراحة واستعادة نشاطك
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026، يحمل اليوم السبت 1 أغسطس 2026 رسالة مهمة لمواليد برج العذراء، تدعوهم إلى التمهل والاهتمام براحتهم النفسية والجسدية قبل الانشغال بالمسؤوليات الجديدة. ويشير الفلك إلى أن الحصول على قسط من الهدوء وإعادة ترتيب الأولويات سيساعدك على استقبال المرحلة المقبلة بطاقة أكبر وتركيز أفضل.

صفات برج العذراء

يولد أصحاب برج العذراء في الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، وهو أحد الأبراج الترابية، ويتميز مواليده بالدقة، والذكاء، والقدرة على التحليل، والاهتمام بالتفاصيل. كما يعرفون بحب النظام وتحمل المسؤولية، ويسعون دائمًا إلى تحقيق الكمال في كل ما يقومون به. ومن أبرز عيوبهم كثرة التفكير، والانتقاد المستمر، والقلق الزائد في بعض المواقف.

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026

تشير توقعات اليوم إلى أن مواليد برج العذراء بحاجة إلى منح أنفسهم فرصة للراحة بعد فترة من الانشغال والضغوط. وقد يكون اليوم مناسبًا للتأمل، أو ممارسة هواية مفضلة، أو قضاء وقت مع العائلة، ما يساعدك على استعادة نشاطك والاستعداد لما هو قادم.

مشاهير برج العذراء

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان صلاح عبد الله و كاظم الساهر، والفنان خالد النبوي، والفنانة إيمان العاصي، والممثلة العالمية كاميرون دياز، وهم من الشخصيات التي عُرفت بالاجتهاد، والانضباط، والحرص على تقديم أفضل ما لديها.

نصيحة برج العذراء

لا تضغط على نفسك لإنجاز كل شيء في وقت واحد، فالحصول على قسط من الراحة ليس تراجعًا، بل خطوة ضرورية لاستعادة طاقتك وتحقيق نتائج أفضل.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تجد نفسك أمام مسؤوليات جديدة تتطلب دقة وتركيزًا، وهي من نقاط قوتك الأساسية. حاول تنظيم وقتك، ولا تتردد في طلب المساعدة إذا شعرت بتراكم المهام. التخطيط الجيد اليوم سيجنبك الأخطاء ويزيد من فرص نجاحك.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الأجواء العاطفية تميل إلى الهدوء، ويمنحك الحوار الصادق مع شريك الحياة فرصة لتقوية العلاقة وإنهاء أي سوء تفاهم. أما إذا كنت أعزب، فقد تتعرف إلى شخص يشاركك الاهتمامات نفسها، لكن لا تستعجل تطور العلاقة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على الحصول على ساعات نوم كافية، وابتعد عن الإرهاق الناتج عن العمل المتواصل. كما أن تناول الطعام الصحي، والإكثار من شرب المياه، وممارسة رياضة خفيفة، سيساعدك على تحسين حالتك البدنية والنفسية.

برج العذراء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات الفلكية إلى أن الفترة المقبلة ستكون مناسبة لمواليد برج العذراء لإعادة ترتيب أولوياتهم والاستعداد لمرحلة مليئة بالفرص، خاصة على الصعيد المهني. كما قد تشهد حياتك الشخصية مزيدًا من الاستقرار إذا واصلت الاهتمام بصحتك، وحرصت على تحقيق التوازن بين العمل والراحة، وهو ما يمنحك القدرة على تحقيق أهدافك بثبات.

برج العذراء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العذراء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يُرضي الجميع.. والبابا شنودة كان يسميه "قانون الأهوال الشخصية"

وزارة الكهرباء

الكهرباء: الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا الفارق بين المحاسبة وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 أغسطس 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 أغسطس 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بوقتك ولا تتعجل القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات
برج الحمل حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استمتع بلحظاتك ولا تتعجل القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. استقرار عائلي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 أغسطس 2026.. أفكار جديدة تفتح أبواب النجاح

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد