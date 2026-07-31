البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ 48.431 مليار جنيه.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة المصرية والتي وصلت 1592 طلبًا مقبولًا من المستثمرين.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.

وبلغت جملة الطلبات التي طرحها المستثمرون بقيمة 48.431 مليار جنيه.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 561 طلبًا مقبولا من المستثمرين بقيمة 28.807 مليار جنيه من أصل 70 مليار جنيه مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة 25.071% وأقل سعر بنسبة 24.5% وأعلى سعر بنسبة 25.1%.

وسجل إجمالي الطلبات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 1031 طلبًا مقبولًا بقيمة 19.621 مليار جنيه .

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة 25.912%% و أقل سعر بنسبة 25.73% وأعلى سعر بنسبة 226%.