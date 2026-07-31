ختام الدورة التدريبية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة بدمياط





اختتمت مديرية الشئون الصحية بدمياط (الإدارة العامة للطب العلاجي – إدارة التدريب) فعاليات الدورة التدريبية "الحد من الولادات القيصرية غير المبررة من خلال تقسيمة روبسون"، والتي نظمها قسم النساء والتوليد وإدارة التدريب بمستشفى دمياط العام، في إطار المحور الثاني من مبادرة الألف يوم الذهبية، الهادف إلى الحد من معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز تطبيق الممارسات الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمي.

وجاءت الدورة في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد خليل - وكيل المديرية للطب العلاجي، وبمتابعة الدكتور حسن سليم - مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتور رضا الصديق - مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا فرج - مدير إدارة التدريب، والدكتورة هالة هدية - استشاري النساء والتوليد بالإدارة العامة للطب العلاجي، والدكتورة عليه أبو عوض - منسق أقسام النساء بمديرية الشئون الصحية بدمياط.

وأقيمت الدورة بقاعة التدريب بمستشفى دمياط العام، بضيافة الدكتور محمد اللبان - مدير مستشفى دمياط العام، وتحت إشراف الدكتور محمد طرابية - رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى دمياط العام، والدكتور وائل رضوان - استشاري النساء والتوليد، وعضو المجلس العلمي للنساء والتوليد بالمجلس الصحي المصري، واستشاري البرنامج التدريبي، بمشاركة أطباء النساء والتوليد من مختلف مستشفيات المحافظة.

وتناول البرنامج العلمي على مدار ثلاثة أيام عددًا من الموضوعات المتخصصة، من بينها الوقاية الآمنة من الولادة القيصرية الأولى، وتقسيمة روبسون، ودليل رعاية المخاض (Labor Care Guide)، والبارتوجرام، وتفسير رسم قلب الجنين (CTG)، إلى جانب مناقشة أحدث الإرشادات العلمية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأم والجنين.

وعلى هامش الدورة التدريبية، تم تنظيم ورشة عمل تطبيقية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، تضمنت تدريبًا عمليًا على تطبيق تقسيمة روبسون من خلال مناقشة حالات وسيناريوهات إكلينيكية واقعية، بما عزز الجانب التطبيقي للدورة، وساعد على توحيد آليات تقييم وتحليل معدلات الولادة القيصرية.

وفي ختام الفعاليات، تم التأكيد على أهمية تعميم ما تم التدريب عليه داخل أقسام النساء والتوليد بمختلف مستشفيات المحافظة، والاستمرار في تنفيذ برامج التدريب الطبي المستمر، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية، والارتقاء بمؤشرات صحة الأم والطفل، وتحقيق مستهدفات المحور الثاني من مبادرة الألف يوم الذهبية.