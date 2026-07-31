هشام موسى : تصريحات الدكتور مدبولي عن حريق ميناء دمياط أكدت تحقق الدولة قبل إعلان الحقائق

أكد الإعلامي هشام موسى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حريق السفينتين داخل ميناء دمياط، عكست نموذجًا احترافيًا في إدارة الأزمات، موضحًا أن التعامل مع الواقعة كشف عن منهج واضح يعتمد على التحقق من المعلومات قبل إعلانها للرأي العام.

سرعة السيطرة على النيران

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إن أجهزة الدولة تعاملت مع الحادث منذ اللحظة الأولى باعتباره أزمة تستوجب سرعة السيطرة على النيران، وتأمين الميناء، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، قبل الخوض في أسباب الواقعة أو إصدار أي روايات غير مؤكدة.

وأوضح أن إعلان الحكومة لاحقًا أن الحريق نتج عن طائرة مُسيرة جاء بعد انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات الأولية، مؤكدًا أن المؤسسات الرسمية لا تبني مواقفها على التكهنات، وإنما تستند إلى معلومات موثقة ونتائج دقيقة، بما يعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة الملفات الحساسة.

السعي وراء السبق الصحفي

وأشار إلى أن الواقعة تقدم درسًا مهمًا للإعلام في كيفية التعامل مع الأحداث الكبرى، لافتًا إلى أن المهنية الحقيقية لا تتمثل في السعي وراء السبق الصحفي، بل في تحري الدقة وانتظار البيانات الرسمية قبل تداول المعلومات أو تقديمها باعتبارها حقائق.

وأضاف أن الساعات الأولى للحادث شهدت انتشار روايات وتحليلات غير مؤكدة حاولت تفسير ما جرى قبل انتهاء التحقيقات، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة استمرار الجهات المختصة في استكمال أعمالها لكشف جميع ملابسات الواقعة بما يحافظ على الأمن القومي ويصون مصالح الدولة.

التحية إلى أجهزة الدولة

واختتم هشام موسى حديثه بتوجيه التحية إلى أجهزة الدولة على سرعة استجابتها وكفاءة تعاملها مع الحادث، كما أشاد بالمؤسسات الإعلامية التي التزمت بالمعايير المهنية، ورفضت الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة، مؤكدًا أن احترام الحقيقة يظل أساس العمل الإعلامي المسؤول.