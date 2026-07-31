قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026
هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار حاسم ينفذ غداً.. التموين تفجر مفاجأة بشأن منظومة الخبز الجديدة ونظام الخصم المباشر
أخبار التكنولوجيا | شات جي بي تي وروبلوكس على أعتاب أخطر تصنيف أوروبي.. مايكروسوفت تستعد لأكبر تحديث في تاريخ ويندوز 11
حماس: تعاملنا مع عملية التفاوض ومقترحات الوسطاء بمسئولية وإيجابية
طارق يحيى يثير الجدل: احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي
تحسن حالة البحر.. تغيير ألوان رايات الشواطئ بالإسكندرية ظهر اليوم
إيران: لا يمكن المرور في مضيق هرمز بسبب عمليات القوات الأمريكية
وزير البترول: إمدادات الغاز والوقود مُؤَمَّنة بالكامل وخطط الطوارئ أثبتت جاهزيتها
في أجواء روحانية.. حسام حسن وزوجته وأولاده يؤدون مناسك العمرة
مصرع عاملين في انقلاب سيارة نقل ببني مزار بالمنيا
كل ما تريد معرفته عن الدوري المصري 2026-2027.. الموعد والقرعة ونظام البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: قرار صندوق النقد باستكمال المراجعتين يعكس الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري

صندوق النقد
صندوق النقد
رحمة سمير

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بقيمة تقدر بنحو 1.77 مليار دولار، منها 1.11 مليار وحدة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، في إطار برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 200 مليون وحدة، بقيمة تقارب 272 مليون دولار، ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأضاف أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين ارتفع إلى نحو 5.4 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد مدبولي أن أهمية قرار المجلس التنفيذي لا تقتصر على استكمال المراجعتين أو إتاحة التمويل الجديد، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم لأداء الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الصدمات، لافتًا إلى إشادة التقرير بسرعة وفاعلية استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال حزمة متكاملة من السياسات.

وأوضح أن هذه السياسات شملت تعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحد من التداعيات الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، إذ سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.

وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو إلى 4.6% بنهاية العام المالي، بما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

ولفت مدبولي إلى أن التقرير أبرز أيضًا قوة أداء القطاع الخارجي، مدفوعًا بالارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة.

وأوضح أن هذه العوامل ساهمت في احتواء الضغوط الخارجية ودعم قوة الاحتياطيات الدولية، التي تجاوزت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات الدولية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد كذلك بالأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى تجاوز الحكومة المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، إلى جانب استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الانضباط المالي ودعم استدامة المالية العامة.

مدبولي صندوق النقد الثقة الإصلاح الاقتصادي المصري الاقتصادي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

ترشيحاتنا

تدريب القومي للمرأة

قومي المرأة ينظم عدة مبادرات مجتمعية لفتيات برنامج نورة بـ أسيوط

المشروعات الزراعية في مصر

وفد أوغندي يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في مصر

كبار السن

الصحة: مبادرة رعاية كبار السن تقدم خدماتها لـ2.9 مليون مواطن

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد