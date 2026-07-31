قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مالي ضخم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع اتحاد جدة؟
ترامب : لم أتحدث مع إنفانتينو بشأن بيع كأس العالم على الإطلاق
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن.. ويؤكد: المشهد ده لازم ينتهي
قرار صادم من الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي
الاتحاد الإنجليزي يعلن انتهاء إيقاف مودريك بعد تسوية قضيته مع وادا
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة في مشاجرة النار بعين شمس

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس شخص ووالدته لاتهامهما بإشعال نيران أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بحروق.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة عين شمس بالقاهرة وقيام أحدهم بإشعال النيران مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخر بحروق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بحروق متفرقة" - مقيم بدائرة القسم) إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم ، وبسؤاله أقر بتضرره من (عامل ، ووالدته) لحدوث مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية بينه والعامل ، قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإضرام النيران به بإستخدام مادة معجلة للإشتعال "بنزين" تحصل عليها من دراجته النارية، وإمتدت النيران للمشكو فى حقهما محدثة إصابتهما ، دون وفاة أي من الأشخاص الأخرين.


أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سباك ، والدته"مصابان بحروق متفرقة باليدين"– مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق إشعال النيران حروق الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

ترشيحاتنا

دراجة كهربائية

في 5 خطوات.. كيفية تحويل دراجتك الهوائية إلى كهربائية

BMW

أزمة تضرب BMW.. تقارير تتحدث عن تسريح 8 آلاف موظف

سيارات جيتور G700

تتحدى أمريكا.. سيارة SUV الصينية تقتحم معقل جيب

بالصور

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد