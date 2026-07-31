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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على موعد الرؤية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة رجل وإمرأة في القاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين إحدى السيدات وطليق شقيقتها أثناء تنفيذ حكم رؤية طفل داخل إحدى الحدائق بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو تبلغ لقسم شرطة حلوان بحدوث مشاجرة بين (أخصائى تغذية علاجية - مقيم بدائرة القسم) وشقيقة طليقته (موظفة – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، لخلاف حول موعد إنتهاء الرؤية ومحاولة الثانية الإنصراف مصطحبة نجل الأول قبل إنتهاء الموعد المحدد لذلك .. وبمواجهة الطرفين أيدا ما جاء بالفحص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

الأجهزة الأمنية مشاجرة التواصل الإجتماعى

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