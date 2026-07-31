حسام موافي: لا علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطب لم يتوصل حتى الآن إلى علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية المرتبط بمرض السكري، مشيرًا إلى أن الحالة يمكن التعايش معها بأمان؛ إذا التزم المريض بمتابعة حالته الصحية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية القدمين من الإصابات.

وقال، خلال برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، إن فقدان الإحساس الناتج عن التهاب الأعصاب لا يمثل خطرًا كبيرًا في حد ذاته، لكنه يتطلب عناية مستمرة؛ لتجنب الجروح والمضاعفات التي قد لا يشعر بها المريض.

وشدد موافي على أهمية عدم التردد في إجراء أشعة الرنين المغناطيسي عند الحاجة، موضحًا أنها وسيلة تشخيصية دقيقة تساعد الطبيب في تحديد سبب الأعراض، وتقييم ما إذا كانت الإصابة بالانزلاق الغضروفي تستدعي التدخل الجراحي أو يمكن علاجها بوسائل أخرى.