حسام موافي : التمريض أشرف المهن .. والممرض يقضي مع الحالة وقتا يفوق الطبيب

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مهنة التمريض من أشرف المهن الإنسانية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد التمريض في رعاية المرضى ومتابعة حالتهم الصحية على مدار ساعات طويلة.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إنه تأثر بشدة أثناء مشاركته في احتفالية نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، لتكريم الممرضين وأسرهم، مشيرًا إلى أن مشاعره غلبته تقديرًا لما يقدمه العاملون في هذه المهنة.

وأوضح أن الطبيب يقضي مع المريض في العادة ما بين 10 و15 دقيقة، بينما يظل الممرض بجواره لفترات تتراوح بين 8 و12 ساعة، يتابع حالته الصحية، ويراقب استجابته للعلاج، ويتعامل مع أي تطورات قد تطرأ، وهو ما يجعل دوره أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية.

وأضاف أن مهنة التمريض تمثل رسالة إنسانية نبيلة، لما تتطلبه من تفانٍ وصبر ورعاية مستمرة للمرضى، مؤكدًا أنها تستحق كل التقدير والاحترام.