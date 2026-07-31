حسام موافي: تنميل قدمي مرضى السكري سببه التهاب الأعصاب وليس الغضروف

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تنميل القدمين لدى مرضى السكري يرجع في أغلب الحالات إلى التهاب الأعصاب الطرفية الناتج عن المرض، وليس بالضرورة إلى الإصابة بالانزلاق الغضروفي أو مشكلات العمود الفقري.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن سيدة تبلغ من العمر 58 عامًا وتعاني من مرض السكري غير المنتظم، إضافة إلى انزلاق غضروفي بين الفقرتين الخامسة والسادسة، قد يكون سبب التنميل الذي تشكو منه هو مضاعفات السكري، بينما لا يكون العمود الفقري مسؤولًا عن هذه الأعراض.

وأضاف أن التهاب الأعصاب الطرفية يؤدي تدريجيًا إلى ضعف الإحساس بالقدمين، وقد يصل الأمر إلى عدم شعور المريض بسقوط الحذاء من قدمه أو تعرضه لإصابة أثناء قص أظافره دون أن يلاحظ ذلك، ما يستوجب الاهتمام بالعناية اليومية بالقدمين لتجنب المضاعفات.