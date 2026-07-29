تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15884 طن تشمل : 6550 طن يوريا و 9334 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22992 طن تشمل : 9196 طن خردة و 1100 طن خشب زان و 3346 طن حديد و 3000 طن أرز و 5500 طن ذرة و 850 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1790 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 984 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100494 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 47053 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5254 حركة .