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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يشارك بفعاليات اليوم الترفيهي لذوى الهمم برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
نتيجة الثانوية العامة 2026

 

شارك  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، بفاعليات اليوم الترفيهي لذوى الهمم بشاطئ النخيل برأس البر، والذى نفذته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة والوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وكذا بمشاركة مجتمعية من عدد من الجهات والشركات ، و ذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

حيث شارك خلاله ذوى الهمم من أبناء الجمعيات الأهلية ومدارس التربية والتعليم و ذويهم والمشرفين ، وشهدت الفاعلية تعاون تام بين كافة الجهات لتوفير كافة أوجه الدعم النفسي والترفيهى للأبناء ، حيث تم اقامتها بشاطئ النخيل ، الذى تم تجهيزه بفرق إنقاذ و مركبات Beach Buggy ، لتيسير حركة المشاركين داخل الشاطئ وذلك بإشراف من الوحدة المحلية،  علاوة على تنفيذ فقرات ترفيهية وتفاعلية للأطفال على الشاطئ وتوزيع هدايا عينية بمشاركة مجتمعية من الجهات الداعمة .

هذا وقد حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على التواصل مع الأطفال والتقاط الصور التذكاريةمعهم،  وثمن " محافظ دمياط " جهود الجهات المشاركة مشيدًا بما تم تحقيقه من صورة متكاملة للتعاون المشترك والمثمر،  لدعم جهود المحافظة نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية.

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " دعم المحافظة البالغ لتلك الجهود وكافة المبادرات المجتمعية.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى ذوى الهم

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