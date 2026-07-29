زاهي حواس يختتم زيارته لإيطاليا بلقاء جماهيري حاشد في قرية «بوليكورو»

في محطته الأخيرة ضمن جولة موسعة ومثمرة في إيطاليا استمرت على مدار 19 يوماً، زار عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس قرية "بوليكورو" (Policoro) الإيطالية، حيث شهدت الزيارة استقبالاً جماهيرياً حافلاً من أهالي القرية البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة.

الدكتور زاهي حواس

واستقبل عمدة المدينة الدكتور حواس مرحباً بزيارته التاريخية، والتي جرت داخل الحديقة الأثرية بالقرية، وهي الموقع الذي شهد الكشف عن معبد روماني أثري شهير.

وعلى مدار ساعتين متواصلتين، عقد الدكتور زاهي حواس لقاءً جماهيرياً مفتوحاً مع أهالي القرية والمهتمين بالتراث، أجاب خلاله عن كافة استفسارات الحضور والجمهور الإيطالي الشغوف بالحضارة المصرية.

وتطرق الحوار إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير باعتباره الصرح الثقافي والأثري الأعظم في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب استعراض الدكتور حواس لأسباب عشقه الشديد لعلم الآثار ورحلته الطويلة في الكشف عن أسرار الفراعنة.

تأتي هذه الزيارة لتسدل الستار على رحلة الدكتور زاهي حواس في إيطاليا، والتي شهدت محطات بارزة وتكريماً رفيع المستوى؛ حيث حصد خلالها الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما بمدينة "ماراتيا" (Marateale 2026)، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية ودوره البارز في صون التراث العالمي ونشر الوعي الأثري بين أجيال المستقبل.