مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم محاضرة «المتحف..رسالة بلا حدود».. الثلاثاء

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، محاضرة ثقافية متخصصة بعنوان «المتحف... رسالة بلا حدود»، تلقيها وفاء حمدي البحيري، مديرة متحف مطار القاهرة الدولي (مبنى الركاب 3)، وذلك في إطار جهود المؤسسة المتواصلة ونشاطها الفكري لنشر الوعي الأثري والتراثي، وإبراز الدور الحضاري والتنويري للمتاحف المصرية.

زاهي حواس



تتناول المحاضرة أربعة محاور رئيسية تسلط الضوء على الفلسفة الحديثة لإدارة المتاحف وتحويلها من مجرد قاعات للعرض إلى منصات تفاعلية حية:

المحور الأول: «عندما تتحول دقائق الانتظار إلى رحلة عبر التاريخ» — يناقش التجربة الفريدة لمتحف مطار القاهرة في استغلال أوقات انتظار المسافرين وتحويلها إلى وجبة ثقافية ورحلة شيقة عبر العصور.

المحور الثاني: «كنوز تحكي حضارة خالدة» — يستعرض السيناريو المتحفي والمقتنيات الأثرية المختارة التي تروي حكايات عبقرية الحضارة المصرية القديمة أمام المسافرين والزائرين من مختلف دول العالم.

المحور الثالث: «المتحف.. تجربة ثقافية متكاملة» — يتناول كيفية تقديم الخدمة المتحفية وفق أعلى المعايير المعاصرة لتصبح زيارة المتحف تجربة معرفية وبصرية شاملة.

المحور الرابع: «من المتحف إلى المجتمع» — يركز على الدور المجتمعي والتعليمي للمتحف، ومبادرات نشر الوعي الأثري ودعم إتاحة المتاحف لذوي الهمم ومفاهيم الاستدامة.

تأتي هذه المحاضرة بدعوة واستضافة لقامة أثرية بارزة؛ حيث تمتلك وفاء حمدي محمد حسن البحيري خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات الآثار والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية.

والبحيري حاصلة على ليسانس الآثار المصرية من جامعة القاهرة عام 1996، وشغلت عدة مناصب إدارية وميدانية رفيعة؛ منها مفتش آثار بعدد من المواقع الأثرية، ومدير منطقة آثار شبين الكوم، ورئيس البعثة المصرية للحفائر بتل سرسنا (والتي ترأست خلالها أعمال الكشف عن الحمام اليوناني الروماني)، فضلاً عن مشاركتها في حفائر جبانة قويسنا بالتعاون مع البعثة الإنجليزية.

كما لعبت دوراً محورياً بصفتها أمين متحف أول ثم مديرة لمتحف مطار القاهرة الدولي منذ عام 2020، حيث أسهمت في مشروع تطوير ونقل المتحف وإثراء سيناريو العرض المتحفي الخاص به، وتوثيق وتسجيل مقتنياته، بالإضافة إلى مشاركتها في الإشراف على نقل ومرافقة القطع الأثرية المشاركة في المعارض الدولية.