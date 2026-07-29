قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. حقيقة إمبراطورية لامين يامال
بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. والأمواج تصل إلى 3 أمتار
خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026
الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
سقوط أسطورة مجاميع الثانوية.. كيف انتقلت المنافسة من الدرجات إلى المهارات؟
عباس شومان للطلاب الوافدين: الشرع الحنيف ترك مسائل الاجتهاد تيسيرًا على الناس
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الثانوية لاختيار الكلية .. كيف تتحول أحلام الآباء إلى كابوس يطارد الأبناء؟

من الثانوية لاختيار الكلية.. كيف تتحول أحلام الآباء إلى كابوس يطارد الأبناء؟
من الثانوية لاختيار الكلية.. كيف تتحول أحلام الآباء إلى كابوس يطارد الأبناء؟
ياسمين القصاص
نتيجة الثانوية العامة 2026

لا تنتهي الضغوط التي يعيشها طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات أو إعلان النتيجة، بل تمتد إلى مرحلة لا تقل حساسية تتمثل في اختيار الكلية والتخصص الجامعي. 

ففي الوقت الذي يحتاج فيه الطالب إلى الدعم النفسي والهدوء لاتخاذ قرار قد يرسم مستقبله، يجد كثيرون أنفسهم تحت وطأة ضغوط أسرية تبدأ منذ أول يوم في المذاكرة، ثم تتواصل بعد ظهور النتيجة في صورة إصرار على الالتحاق بكليات بعينها، بغض النظر عن ميول الأبناء وقدراتهم.

أعلى من 90%.. نتائج 800 طالب ثانوية «في نفس اللجان» تصدم المصريين

هذا النمط من الضغوط قد يحرم الطالب من حقه في اختيار مستقبله، ويزيد من معدلات القلق والتوتر، بل قد يدفع بعض الشباب إلى دراسة تخصصات لا يرغبون فيها، وهو ما ينعكس لاحقا على مستواهم الدراسي والمهني.

ضغوط تبدأ قبل الامتحانات

وكثيرا من الأسر تنظر إلى الثانوية العامة باعتبارها "معركة مصيرية"، فيتحول المنزل إلى مساحة مليئة بالتوتر والرقابة المستمرة، حيث يقاس اليوم بعدد ساعات المذاكرة، ويقارن الطالب بأقرانه، بينما تتراجع مساحات الراحة والترفيه.

بالفعل بعض أولياء الأمور يربطون قيمة الأبناء بالمجموع الذي سيحققونه، وهو ما يخلق شعورا دائما بالخوف من الفشل، ويجعل الطالب يذاكر تحت ضغط العقاب أو خيبة الأمل، وليس بدافع تحقيق النجاح.

يا مدارس.. يا مدارس.. إزاى نخللى المذاكرة سهلة خالص؟!..طرق مبتكرة ...

بعد النتيجة.. ضغط من نوع آخر

ومع إعلان النتائج، تتغير طبيعة الضغوط لكنها لا تختفي، إذ تبدأ مرحلة جديدة تتمثل في اختيار الكلية، حيث يسعى بعض الآباء إلى فرض رغباتهم على الأبناء، سواء بدافع المكانة الاجتماعية لبعض الكليات، أو رغبة في تحقيق حلم شخصي لم يتمكنوا من تحقيقه.

ويحذر العديد من خبراء التعليم من أن اختيار الكلية وفقا لرغبة الأسرة فقط قد يؤدي إلى فقدان الطالب شغفه بالدراسة، ويزيد احتمالات التعثر الدراسي أو تغيير المسار بعد سنوات من الدراسة.

لماذا يصر بعض الآباء على اختيار معين؟

ومن ناحية علم الاجتماع، أثبت أن هناك عدة أسباب تدفع بعض الأسر للتدخل في قرارات الأبناء، من أبرزها:

الاعتقاد بأن بعض الكليات تضمن مستقبلا مهنيا أفضل.

الخوف من نظرة المجتمع إلى المجموع أو الكلية.

محاولة تعويض أحلام لم تتحقق لدى الأب أو الأم.

المقارنة المستمرة مع أبناء الأقارب والأصدقاء.

الاعتقاد بأن الأبناء غير قادرين على اتخاذ قرار مصيري بمفردهم.

الآثار النفسية للضغط المستمر

كما أثبت الطب النفسي، أن استمرار الضغوط من مرحلة المذاكرة وحتى التنسيق قد يترك آثارا تمتد لسنوات، من بينها:

انخفاض الثقة بالنفس.

زيادة معدلات القلق والاكتئاب.

الشعور بعدم الرضا عن الحياة الجامعية.

ضعف الدافعية للتعلم.

الإحساس بأن النجاح أو الفشل ملك للأسرة وليس للطالب نفسه.

كيف يمكن للأسرة أن تدعم أبناءها؟

ودور الأسرة لا يقتصر على متابعة المذاكرة، وإنما يمتد إلى تقديم الدعم النفسي واحترام شخصية الأبناء، وذلك من خلال:

الاستماع إلى ميول الطالب وطموحاته.

مناقشة البدائل الجامعية بهدوء.

تقديم النصح دون فرض القرار.

الابتعاد عن المقارنات والتهديد.

التركيز على مهارات الطالب وليس فقط على المجموع.

القرار المشترك هو الأفضل

ويرى العديد من خبراء التعليم، أن أفضل قرار جامعي هو الذي يجمع بين رغبة الطالب ورؤية الأسرة والحقائق المرتبطة بسوق العمل، بحيث يكون الاختيار مبنيا على القدرات والاهتمامات والفرص المستقبلية، وليس على الضغوط الاجتماعية أو الألقاب المرتبطة ببعض الكليات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن حالة القلق والتوتر التي تسيطر على كثير من الأسر في فترة الثانوية العامة لا تفرضها الامتحانات بقدر ما تنتج عن طريقة تعامل الأسرة معها، مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور يبالغون في تحميل أنفسهم وأبنائهم ضغوطا نفسية قد تؤثر سلبا في الأداء والنتائج.

لماذا يمتلئ المكان فجأة بعد دخولنا؟ إليك التفسير النفسي

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك نمطا تربويا شائعا يعتمد على إسقاط أحلام الآباء غير المحققة على الأبناء، فيتحول الطالب إلى وسيلة لتحقيق طموحات لم يتمكن الوالدان من الوصول إليها، وهو ما يزيد من حجم الضغوط الواقعة عليه ويؤثر في استقراره النفسي.

وأشار هندي، إلى أن لكل طالب ميوله وقدراته الخاصة، لذلك لا ينبغي إجباره على الالتحاق بكلية معينة أو السير في مسار لا يتوافق مع رغباته، لافتا إلى أن فرض اختيارات بعينها قد يدفع الطالب إلى فقدان الحافز، ويؤثر في مستواه الدراسي، وربما يقوده إلى تكوين علاقات غير صحية نتيجة شعوره بالإحباط وعدم الرضا.

وتابع: "التميز الحقيقي لا يرتبط باسم كلية أو مكانتها الاجتماعية، وإنما يقاس بمدى اجتهاد الشخص وإبداعه في المجال الذي يختاره ويجد نفسه فيه، مؤكدا أن النجاح يمكن تحقيقه في مختلف التخصصات متى توافرت الرغبة والاجتهاد".

والجدير بالذكر، أن قد يكون مجموع الثانوية العامة محطة مهمة، لكنه لا يحدد وحده مستقبل الإنسان، كما أن الكلية ليست مجرد اسم يرضي المجتمع، بل بيئة سيقضي فيها الطالب سنوات من عمره ويؤسس من خلالها حياته المهنية. لذلك يبقى الحوار والثقة والاحترام المتبادل بين الآباء والأبناء هو الطريق الأمثل لاتخاذ قرار يحقق التوازن بين الطموح والواقع، ويمنح الطالب فرصة حقيقية للنجاح في المجال الذي يناسب قدراته وشغفه.

الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الطب النفسي طلاب ثانوية عامة الدعم النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

ترشيحاتنا

عصام الشوالي

أجمل محطات العمر.. عصام الشوالي يحتفل بزفاف نجله بكلمات مؤثرة

المشجع الزملكاوي بالزي الأزهري

ربنا يعينك على البط الكيني.. مشجع بالزي الأزهري يوجه رسالة للأهلي من أمام بوابة الزمالك

طارق يحيي

طارق يحيى: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم.. وعليهم الصبر من أجل استقرار النادي

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد