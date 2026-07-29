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سنتكوم: ساهمنا في مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم: ساهمنا في مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن القوات الأمريكية أسهمت في تأمين حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز؛ بما أتاح مرور كميات كبيرة من شحنات النفط الخام، في ظل التوترات الأمنية التي شهدها الممر المائي الاستراتيجي خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه التصريحات، في إطار العملية الأمريكية التي أُطلقت في مايو 2026؛ بهدف دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. 

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في 3 مايو- بدء دعم ما أسمته «مشروع الحرية» لاستعادة حرية الملاحة أمام السفن التجارية في المضيق، مشيرة إلى أن نحو ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر هذا الممر الحيوي.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في مؤتمر صحفي يوم 4 مايو، أن القوات الأمريكية بدأت دعم جهود إعادة فتح المضيق أمام حركة التجارة، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تحملت مخاطر كبيرة بهدف إتاحة المجال أمام حركة الملاحة الدولية، وأن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق في إطار هذه الجهود.

وفي 7 مايو، أعلنت القيادة المركزية أن سفنًا حربية أمريكية عبرت مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان، وسط تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق الصغيرة، مؤكدة أن القوات الأمريكية اعترضت التهديدات ولم تُصب أي من القطع البحرية الأمريكية بأضرار.

القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز القوات الأمريكية الأدميرال براد كوبر حركة التجارة هرمز

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