شهيرة تعلق بقوة على أزمة حق الأداء العلني

طالبت الفنانة شهيرة بتفعيل قانون حق الأداء العلني، مؤكدة أن تطبيقه لم يعد مطلبا نقابيا فحسب، بل ضرورة لضمان حياة كريمة للفنانين وحفظ حقوقهم بعد سنوات طويلة من العطاء، وذلك خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي أقيمت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت شهيرة أن حق الأداء العلني يمثل ضمانة حقيقية لحماية تاريخ الفن وإنصاف المبدعين، مشيرة إلى أن الفن يقوم على أجيال متعاقبة، ومن حق كل فنان أن يجني ثمرة ما قدمه طوال مسيرته، خاصة أن كثيرا من الفنانين حصلوا على أجور محدودة للغاية، رغم النجاح الكبير الذي حققته أعمالهم.

شهيرة: حصول جميع الفنانين على أجور بالملايين غير صحيحة

وأوضحت أن الصورة المتداولة عن حصول جميع الفنانين على أجور بالملايين غير صحيحة، مؤكدة أن من يتقاضون هذه الأرقام لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، بينما يعتمد آلاف الفنانين على دخول متواضعة بالكاد توفر لهم حياة كريمة، لافتة إلى أن الحفاظ على المظهر اللائق أمام الجمهور يفرض على الفنان أعباء مالية كبيرة.

وتحدثت عن المعاناة المادية والصحية التي يعيشها عدد كبير من الفنانين، مشيرة إلى أن غياب حق الأداء العلني يحرمهم من مصدر دخل يمكن أن يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة، ويوفر لهم العلاج والرعاية في أوقات الحاجة.

وكشفت شهيرة عن موقف مؤثر لا تزال تتذكره، قائلة إنها تلقت اتصالا يخبرها بوفاة إحدى الفنانات، وطلب منها المتصل المساهمة في توفير ثمن الكفن، مؤكدة أنها لم تتمالك دموعها من شدة الصدمة، وأضافت أن تفعيل حق الأداء العلني كان من الممكن أن يجنب تلك الفنانة هذا المصير، ويوفر لها الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

واختتمت شهيرة حديثها بإعلان دعمها الكامل لجهود نقابة المهن التمثيلية والفنان ياسر جلال في تبني هذا الملف، معربة عن أملها في أن تتكلل هذه المساعي بالنجاح، بما يضمن للمبدعين حقوقهم ويحفظ كرامتهم.