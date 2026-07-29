محمد دياب يتحدث عن مسيرته الفنية مع أحمد مراد

يحل المؤلف والمخرج محمد دياب ضيفًا على برنامج "بيت مراد" الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد عبر قناة ON، وذلك في حلقة جديدة تُذاع مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة.

تتناول الحلقة أبرز المحطات في المسيرة الإبداعية لمحمد دياب، حيث يتحدث عن تجربته في كتابة السيناريو، ورؤيته لصناعة الدراما، إلى جانب استعراض أهم الأعمال التي شكلت مشواره الفني، كما يكشف عن عدد من الجوانب الإنسانية التي أثرت في رحلته المهنية.

ويواصل برنامج "بيت مراد" في موسمه الجديد تقديم محتوى ثقافي وفني برؤية مختلفة، من خلال أحداث تدور داخل منزل الكاتب أحمد مراد برفقة ابنته "فاتيما"، في إطار درامي خفيف يطرح الكتب والأفكار والقضايا الاجتماعية بصورة غير مباشرة، جامعًا بين الترفيه والمعرفة في قالب مبتكر.

آخر أعمال المخرج محمد دياب

يذكر أن أحداث أفلام محمد دياب “أسد” والذى تدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.