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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عياد رزق: الرئيس السيسي حريص على تعزيز الشراكات الأفريقية وتحقيق التنمية بالقارة

عياد رزق
عياد رزق
محمد الشعراوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بمدينة العلمين، يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر داخل القارة الأفريقية، ويؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون مع الدول الأفريقية على أسس من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وقال رزق، في بيان له اليوم، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال اللقاء عكست رؤية مصرية واضحة تقوم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.

 استعداد مصر لمشاركة خبراتها الفنية

وأضاف رزق ، أن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لمشاركة خبراتها الفنية وبناء القدرات المؤسسية في مدغشقر، إلى جانب دعم توسع الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصحة وإدارة وتحلية المياه، يعكس حجم ما حققته الدولة المصرية من إنجازات تنموية خلال السنوات الماضية، ويجعل من التجربة المصرية نموذجًا ناجحًا للتعاون مع الأشقاء في أفريقيا.

وأوضح عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا، كما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والاستفادة من عضوية البلدين في تجمع "الكوميسا" بما يدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي ويحقق مصالح الشعبين.

وأشار رزق إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والدعوة إلى دعم القارة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، يجسد حرص مصر الدائم على الدفاع عن المصالح الأفريقية في مختلف المحافل الدولية، ويعزز من دورها كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تعزيز حضورها الإقليمي والأفريقي عبر سياسة متوازنة تقوم على التعاون والتنمية وبناء الشراكات، بما يرسخ مكانة مصر كقوة داعمة للاستقرار والتنمية في أفريقيا، ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بين دول القارة في المرحلة المقبلة.

عياد رزق حزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي مدغشقر

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