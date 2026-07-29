سؤال برلماني بشأن أزمة تذاكر العمرة ومطالب بحل عاجل

تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الطيران المدني، بشأن أزمة توفير تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة، وآليات توزيعها على شركات السياحة، في ظل الشكاوى المتزايدة من صعوبة الحصول على التذاكر مع بداية موسم العمرة.

وأكدت النائبة في بيان لها اليوم أن الأزمة أثارت حالة من القلق بين شركات السياحة والمعتمرين، ما يستوجب توضيحًا من الحكومة بشأن أسبابها، والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.

شكاوى شركات السياحة من نقص التذاكر



وأوضحت النائبة، في سؤالها البرلماني، أن عددًا من شركات السياحة تقدم بشكاوى بسبب صعوبة الحصول على تذاكر الطيران المخصصة لرحلات العمرة، الأمر الذي أدى إلى تكدس ممثلي الشركات أمام مقار شركات الطيران، وتعطل مصالحهم، فضلًا عن تأثر المعتمرين الراغبين في السفر.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يفتح الباب أمام ارتفاع أسعار التذاكر، ويزيد من احتمالات انتشار ممارسات غير رسمية في عمليات الحجز والتوزيع، بما يضر بمصالح الشركات والمواطنين على حد سواء.

مطالبات بتوضيح أسباب الأزمة



وطالبت سحر البزار وزير الطيران المدني بالرد على عدد من التساؤلات المتعلقة بالأزمة، وفي مقدمتها الأسباب التي أدت إلى عدم توفير الكميات الكافية من تذاكر الطيران مع انطلاق موسم العمرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاحتواء الأزمة وضمان انتظام عمليات الحجز.

كما دعت إلى توضيح الضوابط المنظمة لتوزيع التذاكر بين شركات السياحة، بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في القطاع.

استفسار حول قصر الحجز على منفذ واحد



وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا بشأن أسباب قصر حجز رحلات الحج والعمرة على منفذ أو مقر واحد تابع لشركة مصر للطيران، وما إذا كانت الوزارة تدرس التوسع في شبكة الفروع أو تخصيص منافذ إضافية لتقديم الخدمة، بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير إجراءات الحجز أمام شركات السياحة.

وأكدت النائبة أن توسيع منافذ تقديم الخدمة من شأنه تحسين كفاءة منظومة الحجز، والحد من المعوقات التي تواجه الشركات خلال موسم العمرة.

الدعوة إلى منظومة إلكترونية موحدة للحجز



وطالبت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالكشف عن الإجراءات التي تضمن شفافية عمليات حجز وتوزيع التذاكر، ومنع أي صور للتمييز بين شركات السياحة.

كما تساءلت عن مدى دراسة وزارة الطيران المدني تطبيق منظومة إلكترونية موحدة لحجز وتوزيع تذاكر العمرة، بما يحقق الرقابة الكاملة على عمليات الحجز، ويسهل متابعتها، ويضمن العدالة والشفافية، ويقضي على أي ممارسات قد تؤثر في كفاءة المنظومة أو حقوق الشركات والمعتمرين.