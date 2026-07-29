قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة وقوع حالات غش بمدرسة «الأول على الجمهورية».. «التعليم» تحسم الأمر
محمد صلاح قائد مشروع بشكتاش الجديد؟.. تفاصيل عرض النادي التركي للفرعون
متفوقون أم غشاشون؟| نتيجة الثانوية العامة لطلاب فاقوس بين اتهامات المشككين ودفاع التعليم|القصة كاملة
الجماهير غضبانة.. رد فعل خالد الغندور على رحيل جون إدوارد
رئيس اقتصادية القناة: نتطلع لتعزيز التعاون الاستثماري مع سلطنة عُمان
رابطة الأندية تحسم موعد قرعة الموسم الجديد للدوري
محمد عوض: تطوير رحلة المستثمر والتحول الرقمي يعززان تنافسية مناخ الاستثمار
بدء قرعة دوري ORA للموسم الجديد 5 أغسطس
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع
بعيدا عن الطب والهندسة.. كليات مطلوبة في سوق العمل برواتب مجزية
إقبال كبير على حجز أراضي مسكن.. الإسكان تطرح 2898 قطعة بأسعار تبدأ من 2200 جنيه للمتر
سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر..عيار 925 يسجل 91.5 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني بشأن أزمة تذاكر العمرة ومطالب بحل عاجل

الحج
الحج
حسن رضوان
نتيجة الثانوية العامة 2026

تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الطيران المدني، بشأن أزمة توفير تذاكر الطيران الخاصة برحلات العمرة، وآليات توزيعها على شركات السياحة، في ظل الشكاوى المتزايدة من صعوبة الحصول على التذاكر مع بداية موسم العمرة.

وأكدت النائبة في بيان لها اليوم أن الأزمة أثارت حالة من القلق بين شركات السياحة والمعتمرين، ما يستوجب توضيحًا من الحكومة بشأن أسبابها، والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها.

شكاوى شركات السياحة من نقص التذاكر


وأوضحت النائبة، في سؤالها البرلماني، أن عددًا من شركات السياحة تقدم بشكاوى بسبب صعوبة الحصول على تذاكر الطيران المخصصة لرحلات العمرة، الأمر الذي أدى إلى تكدس ممثلي الشركات أمام مقار شركات الطيران، وتعطل مصالحهم، فضلًا عن تأثر المعتمرين الراغبين في السفر.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يفتح الباب أمام ارتفاع أسعار التذاكر، ويزيد من احتمالات انتشار ممارسات غير رسمية في عمليات الحجز والتوزيع، بما يضر بمصالح الشركات والمواطنين على حد سواء.

مطالبات بتوضيح أسباب الأزمة


وطالبت سحر البزار وزير الطيران المدني بالرد على عدد من التساؤلات المتعلقة بالأزمة، وفي مقدمتها الأسباب التي أدت إلى عدم توفير الكميات الكافية من تذاكر الطيران مع انطلاق موسم العمرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاحتواء الأزمة وضمان انتظام عمليات الحجز.

كما دعت إلى توضيح الضوابط المنظمة لتوزيع التذاكر بين شركات السياحة، بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في القطاع.

استفسار حول قصر الحجز على منفذ واحد


وتضمن السؤال البرلماني استفسارًا بشأن أسباب قصر حجز رحلات الحج والعمرة على منفذ أو مقر واحد تابع لشركة مصر للطيران، وما إذا كانت الوزارة تدرس التوسع في شبكة الفروع أو تخصيص منافذ إضافية لتقديم الخدمة، بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير إجراءات الحجز أمام شركات السياحة.

وأكدت النائبة أن توسيع منافذ تقديم الخدمة من شأنه تحسين كفاءة منظومة الحجز، والحد من المعوقات التي تواجه الشركات خلال موسم العمرة.

الدعوة إلى منظومة إلكترونية موحدة للحجز


وطالبت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالكشف عن الإجراءات التي تضمن شفافية عمليات حجز وتوزيع التذاكر، ومنع أي صور للتمييز بين شركات السياحة.

كما تساءلت عن مدى دراسة وزارة الطيران المدني تطبيق منظومة إلكترونية موحدة لحجز وتوزيع تذاكر العمرة، بما يحقق الرقابة الكاملة على عمليات الحجز، ويسهل متابعتها، ويضمن العدالة والشفافية، ويقضي على أي ممارسات قد تؤثر في كفاءة المنظومة أو حقوق الشركات والمعتمرين.

وزير الطيران المدني العمرة النائبة سحر البزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

ارشيفية

حقيقة تطبيق الدعم النقدي للخبز.. شعبة المخابز تكشف تفاصيل المنظومة الجديدة

"شهادة التوافق"

عمليات نصب إلكتروني.. تحذير عاجل من الأوقاف بشأن شهادة التوافق

أرشيفية

اعرف موقفك.. البريد يكشف موعد صرف مستحقات المعاشات

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

المزيد