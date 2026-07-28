موعد عودة مجلس النواب للانعقاد بعد صدور قرار جمهوري بفضه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، اعتبارا من 23 من يوليو سنة 2026 وتم النشر في الجريدة الرسمية.

متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟

تنص المادة (115) من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

وإذا لم تصدر الدعوة، يجتمع المجلس بقوة الدستور في هذا الموعد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

وتنص المادة (274) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن دور الانعقاد العادي يستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما يتم فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.