برلماني: رقمنة التراث الإعلامي تمهيد عملي لمؤتمر الإعلام في ديسمبر

أكد النائب أنس هلول، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض ما تحقق من إنجازات في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتليفزيوني للإذاعة والتليفزيون المصري أمام الرأي العام، مع توضيح حجم الجهود المبذولة في توثيق وحفظ التراث داخل مكتبة التلفزيون، تعكس حرص الدولة على صون الذاكرة الوطنية والحفاظ على أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

مشروع الرقمنة

وأوضح هلول أن مشروع الرقمنة يمثل خطوة استراتيجية لحماية التراث الإعلامي من الضياع، وإتاحته للأجيال الجديدة والباحثين، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية المصرية، ويعزز الاستفادة من المحتوى الإعلامي التاريخي عبر أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تتسق مع التوصيات التي خرجت بها لجنة تطوير الإعلام، والتي شددت على أهمية تحديث البنية الإعلامية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حفظ وإدارة المحتوى الإعلامي، إلى جانب تعظيم الاستفادة الاقتصادية والثقافية من الأرشيف الوطني.

مؤتمر الإعلام

وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل تمهيدًا عمليًا لانعقاد مؤتمر الإعلام المرتقب في ديسمبر المقبل، حيث تضع تطوير الإعلام الوطني وتحديث أدواته في مقدمة أولويات المرحلة، بما يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على التراث، وتطوير المؤسسات الإعلامية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وأكد النائب أنس هلول ، أن الحفاظ على التراث الإذاعي والتليفزيوني لا يقتصر على كونه عملية توثيق، بل يعد استثمارًا في تاريخ مصر الثقافي والإعلامي، ورسالة تؤكد التزام الدولة بصون ذاكرتها الوطنية باعتبارها جزءًا أصيلًا من تاريخ الشعب المصري وحضارته ومستقبله.