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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الأهلي يشيد بإنجازات القلعة الحمراء: الخطة التسويقية للاستاد نموذج للعمل الاحترافي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسن العمدة

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به شركة القلعة الحمراء في مشروع استاد الأهلي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة، برئاسة محمد كامل، في إدارة الملف التسويقي والاستثماري للمشروع.

وأكد الخطيب أن فريق العمل بالشركة نجح في وضع رؤية تسويقية قوية ساهمت في تعزيز الموارد المالية الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توفير نحو 40% من تكلفة إنشاء الاستاد من خلال الحقوق التسويقية والاستثمارية، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة المشروع.

وحرص رئيس الأهلي على توجيه الشكر إلى محمد كامل وفريق عمله، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الالتزام والإخلاص في تنفيذ واحد من أكبر المشروعات الرياضية التي يشهدها النادي، ويقرب حلم امتلاك استاد الأهلي من مرحلة التنفيذ الكامل.

كما أثنى الخطيب على ما وصلت إليه الشراكة بين الأهلي والقلعة الحمراء، خاصة بعد نجاحها في إبرام أكبر عقد استثماري رياضي في الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذا النجاح يمثل نقطة تحول مهمة في مسار مشروع الاستاد ويؤكد قوة التعاون بين الجانبين.

محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلي

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