وسط أجواء عائلية مبهجة.. مدحت شلبي يحتفل بخطوبة نجله

احتفل الإعلامي الرياضي مدحت شلبي بخطوبة نجله محمد للآنسة ليلى، في أجواء عائلية مبهجة، معبرًا عن سعادته بهذه المناسبة، وداعيًا الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في الخير.

وأعلن مدحت شلبي الخبر عبر حسابه على مواقع فيسبوك، حيث كتب: «تم بحمد الله خطوبة ابني الغالي محمد على عروسته الجميلة ليلى.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، واجعل حياتهما سكنًا ومودة ورحمة».

وحظي منشور شلبي بتفاعل واسع من متابعيه، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والرحمة.