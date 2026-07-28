القوات الروسية تحرربلدة كراسني كوت التابعة لجمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "المركز" التابعة لها، حررت بلدة كراسني كوت، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحقيق القوات الروسية اختراقات مهمة، وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة على جميع جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

و أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الروسية "سبوتنيك"،أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 360 جندياً، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة حرب إلكترونية، قرب بلدات غروزسكوي، وسيرغيفكا، ونوفواندريفكا، وسفيتلو، ودوبروبيلليا، وروبيجني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإيفانيفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك".

كما أضافت الوزارة ، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت نحو 250 مقاتلاً و مركبتين قتاليتين مدرعتين، و11 سيارة، ومدفعاً ،خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشمال"، التي عززت مواقعها التكتيكية.

و في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، مؤكدة تدميرها، إضافة لسفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.

وأضافت الوزارة في بيان لها ، أن طائرات مسيّرة استهدفت ناقلة بضائع كانت تنقل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المياه الشمالية الغربية للبحر الأسود، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت صباح اليوم استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

و أشارت إلى أن الجيش الروسي استهدف أصولا عسكرية تابعة لقوات نظام كييف، في 3 موانئ أوكرانية، مكبدا إياها خسائر فادحة، و استهدفت خزانات وقود وزيوت تشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك".