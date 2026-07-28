بايرن ميونخ يحسم الجدل حول رحيل لويس دياز.. والرئيس التنفيذي: سنكون حمقى لو فعلنا ذلك

حسم يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، الجدل المثار حول مستقبل النجم الكولومبي لويس دياز، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد دريسن تمسك النادي استمرار دياز، مشددًا على أهمية اللاعب داخل صفوف الفريق، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: "سنكون حمقى، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى استبعاد فكرة التخلي عن اللاعب.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: “لدينا فريق رائع للغاية، ودعونا نبدأ الموسم ونركز على تسجيل الأهداف.”

وتأتي تصريحات دريسن لتغلق الباب أمام الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن إمكانية انتقال لويس دياز إلى الهلال، في ظل رغبة النادي الألماني في الحفاظ على قوامه الأساسي قبل انطلاق الموسم الجديد.