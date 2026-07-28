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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرابة 10 مليارات جنيه.. كيف غيّرت احتفالية سفح الأهرامات خريطة استثمارات الأهلي؟

جانب من احتفالية النادي الأهلي
جانب من احتفالية النادي الأهلي
محمود أحمد

لم تكن الاحتفالية التي نظمها النادي الأهلي تحت سفح أهرامات الجيزة مجرد مناسبة للإعلان عن راعٍ جديد للفريق الأول لكرة القدم، بل تحولت إلى نقطة فاصلة في تاريخ الاستثمار الرياضي داخل القلعة الحمراء بعدما كشفت عن حزمة من الاتفاقات التجارية والاستثمارية التي تقترب قيمتها من 10 مليارات جنيه، لتؤكد أن النادي يسير بخطوات متسارعة نحو نموذج اقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الإيرادات التقليدية.

وشهد الحفل الإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة تضمنت حقوق رعاية فريق الكرة وحقوق تسمية استاد الأهلي الجاري إنشاؤه من خلال شركة القلعة الحمراء بمدينة الشيخ زايد إلى جانب استمرار تطوير المنظومة التجارية للنادي في صفقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الرياضة المصرية.

 

مصادر دخل متعددة

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي، فإن الرقم الذي يتردد بشأن العوائد المالية لا يرتبط بعقد واحد وإنما هو حصيلة عدة اتفاقات جرى توقيعها أو الاتفاق عليها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الأهلي ضمن نحو 660 مليون جنيه من حقوق البث الفضائي لمباريات الفريق في الدوري الممتاز لمدة أربعة مواسم بالإضافة إلى 1.35 مليار جنيه من عقد الراعي الرئيسي فضلًا عن أكثر من 1.3 مليار جنيه من بقية الرعاة والشركاء التجاريين.

وقال إن الجزء الأكبر من العائد المالي يأتي من حقوق تسمية استاد النادي والتي تمتد لمدة 20 عامًا مقابل ما يقارب 7 مليارات جنيه ضمن اتفاق طويل الأجل يهدف إلى تمويل المشروع وضمان استدامته المالية.

وأكد المصدر أن إجمالي الإيرادات الحالية يقترب من 10 مليارات جنيه مع إمكانية تجاوز هذا الرقم مستقبلًا من خلال بيع حقوق تجارية أخرى داخل الاستاد والمدينة الرياضية مثل الإعلانات وحقوق الضيافة والمناطق التجارية.

 

استاد الأهلي.. المشروع الأكبر

وتُعد حقوق تسمية الاستاد أحد أبرز عناصر الاتفاق الجديد، إذ يمثل المشروع حجر الأساس في خطة الأهلي للتحول إلى مؤسسة رياضية تمتلك أصولًا استثمارية ضخمة.

وتستهدف إدارة النادي توجيه الجزء الأكبر من هذه العوائد إلى استكمال إنشاء الاستاد وفق الجدول الزمني المحدد تمهيدًا لافتتاحه قبل عام 2029 ليصبح مصدرًا دائمًا للإيرادات سواء من المباريات أو الفعاليات التجارية والترفيهية.

كما يراهن الأهلي على المدينة الرياضية المحيطة بالاستاد باعتبارها مشروعًا استثماريًا طويل الأجل يفتح أبوابًا جديدة للدخل بعيدًا عن كرة القدم فقط.

 

الخطيب يكشف فلسفة الاتفاق

وخلال كلمته في الحفل، أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن الاتفاق يمثل محطة جديدة في مسيرة النادي الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يعمل باستمرار على تنمية الموارد بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية وتحقيق الاستقرار.

وأوضح الخطيب أن المفاوضات لم تقتصر على قيمة العقد فقط بل تضمنت آلية مالية لحماية حقوق الأهلي في ظل تغيرات أسعار الصرف من خلال تثبيت القيمة وضمان حصول النادي على مستحقاته بالجنيه المصري بما يحافظ على القوة الشرائية للعقد.

كما شدد على أن مشروع الاستاد أصبح أقرب إلى التنفيذ الكامل مؤكدًا أن النادي يواصل العمل لتحقيق حلم جماهيره بامتلاك ملعب عالمي.

وأعرب محمود الخطيب، عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به شركة القلعة الحمراء في مشروع استاد الأهلي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد كامل في إدارة الملف التسويقي والاستثماري للمشروع.

وأكد الخطيب أن فريق العمل بالشركة نجح في وضع رؤية تسويقية قوية ساهمت في تعزيز الموارد المالية الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توفير نحو 40% من تكلفة إنشاء الاستاد من خلال الحقوق التسويقية والاستثمارية، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة المشروع.

وحرص رئيس الأهلي على توجيه الشكر إلى محمد كامل وفريق عمله، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم الالتزام والإخلاص في تنفيذ واحد من أكبر المشروعات الرياضية التي يشهدها النادي، ويقرب حلم امتلاك استاد الأهلي من مرحلة التنفيذ الكامل.

كما أثنى الخطيب على ما وصلت إليه الشراكة بين الأهلي والقلعة الحمراء، خاصة بعد نجاحها في إبرام أكبر عقد استثماري رياضي في الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذا النجاح يمثل نقطة تحول مهمة في مسار مشروع الاستاد ويؤكد قوة التعاون بين الجانبين.

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