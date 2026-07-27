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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب : استاد الأهلي حلم يقترب من الحقيقة .. وثقتنا كبيرة في شركة القلعة الحمراء

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسن العمدة

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن مشروع استاد الأهلي يمثل إضافة تاريخية للقلعة الحمراء، مشددًا على أنه سيكون تحقيقًا لحلم طال انتظاره لجماهير النادي.

وقال الخطيب: “الاستاد إضافة كبيرة للأهلي، وسيكون تحقيق حلم النادي وجماهيره.”

وأضاف رئيس الأهلي أنه ناقش مع محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، بعض التفاصيل الخاصة بتصميم الاستاد، موضحًا: “كنت بتكلم مع محمد كامل عن الاستاد، ولاحظت إن السلالم خرسانية، فطلبت منه تكون متحركة لتسهيل حركة الجماهير داخل الاستاد.”

وأشار الخطيب إلى أن إجراء تعديلات على التصميم سيستغرق وقتًا إضافيًا، لكنه شدد على أن الهدف هو الوصول إلى أفضل نموذج يخدم جماهير الأهلي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في الشركة المنفذة للمشروع، قائلًا: “كمجلس إدارة الأهلي لدينا ثقة كبيرة في شركة القلعة الحمراء ورئيسها محمد كامل، ونتطلع لخروج المشروع بأفضل صورة ممكنة.”
 

محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلي

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