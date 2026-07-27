الخطيب : الأهلي يصنع التاريخ دائمًا .. ونسعى لإنشاء مقرات جديدة

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تقف أمام مرحلة تاريخية جديدة، مشددًا على أن الأهلي اعتاد دائمًا صناعة التاريخ وترسيخ مكانته كأحد أكبر الأندية في المنطقة.

وقال الخطيب، خلال كلمته: "إحنا قدام حدث تاريخي، والأهلي دائمًا بيكتب التاريخ، والأهلي قيمة كبيرة جدًا بيعرفها كويس كل من يتعامل معاه."

وأضاف: "الأهلي كيان كبير جدًا، وجزء من هذا الكيان هو مقرات النادي، وحاليًا لدينا خمسة مقرات تخدم أعضاء وجماهير الأهلي."

وأشار رئيس الأهلي إلى أن مجلس الإدارة يتطلع للتوسع خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "لدينا رغبة في إنشاء المزيد من المقرات، طالما هناك دعم وثقة من جماهير وأعضاء النادي."

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على حجم المسؤوليات المالية الملقاة على عاتق النادي، موضحًا: "مصروفات الأهلي كبيرة جدًا، لكن النادي دائمًا يحرص على الوفاء بجميع التزاماته والحفاظ على استقراره في مختلف القطاعات."