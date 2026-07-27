الخطيب يكشف كواليس تسمية استاد الأهلي : انتظرنا أفضل عرض قبل الاتفاق النهائي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل الاتفاق الخاص بحقوق تسمية استاد الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات بدأت خلال فترة وجوده في رحلة علاجية خارج البلاد، قبل أن تُحسم بشكل نهائي بعد عودته.

وقال الخطيب: “موضوع تسمية استاد الأهلي بدأ في شهر يناير الماضي، أثناء وجودي في رحلة علاجية، وأبلغني أحد الأصدقاء أن شركة فودافون ترغب في رعاية استاد الأهلي.”

وأضاف: “بعد انتهاء الرحلة العلاجية، عقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة، واطلعت على العرض المقدم من فودافون، لكنني طلبت الانتظار للاطلاع على أفضل العروض المتاحة قبل اتخاذ القرار.”

وتابع رئيس الأهلي: في النهاية توصلنا إلى اتفاق نهائي، بعد دراسة جميع العروض واختيار العرض الأنسب، بما يحقق أفضل قيمة للنادي."

وأكد الخطيب أن إدارة الأهلي تحرص دائمًا على تعظيم موارد النادي من خلال دراسة جميع الفرص الاستثمارية بعناية، بما يخدم مصالح القلعة الحمراء ويدعم خططها المستقبلية.

