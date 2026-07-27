رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد استمرار التنسيق مع مصر بشأن القضايا الإقليمية

أكد رئيس مجلس النواب الأردني مازن القاضي، استمرار التنسيق الوثيق بين الأردن ومصر تجاه مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ووجه القاضي، خلال استقباله، اليوم /الاثنين/، السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن- دعوة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي لزيارة الأردن، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي النواب في البلدين عبر تبادل الزيارات والخبرات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين ويدعم التعاون الثنائي.

وأكد أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى إرث راسخ من الأخوة والتنسيق، وتستمد قوتها من العلاقة الوثيقة التي تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يجسد رؤية مشتركة تجاه الأمن والاستقرار والعمل العربي المشترك، ويمنح التعاون الثنائي زخماً متواصلاً في مختلف المجالات.

من جانبه.. أكد السفير خالد الأبيض اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بالأردن، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في ظل حرص قيادتي البلدين على تطويرها في مختلف المجالات.

كما شدد الأبيض على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وعمان بشأن القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص مصر على توسيع التعاون مع مجلس النواب الأردني، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والبناء على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة تخدم الشعبين الشقيقين.

و بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأردنية المصرية، وآفاق التعاون البرلماني، إلى جانب عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.